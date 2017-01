MESSE DU 1ER JANVIER 2017 : Le cardinal Maurice Piat: “Chaque Mauricien doit être un artisan de Paix”

La communauté catholique de l’île a célébré, dimanche 1er janvier, la solennité de la Vierge Marie, huit jours après la Fête de la Noël et par la même occasion la 50e Journée mondiale de la Paix.

L’Église invitait les fidèles a fêté en ce premier jour de la nouvelle année, Sainte Marie, qui est la mère de Jésus, Fils de Dieu et Prince de la Paix et de l’Amour. La Journée mondiale de la Paix est une initiative de l’Église catholique romaine pour que règne la paix dans le monde, et elle est célébrée, chaque année, au premier jour de l’An.

Cette année, l’évêque de Port-Louis, le cardinal Maurice Piat, s’est rendu dans la paroisse du Coeur-Immaculée-de-Marie, à Rivière-du-Rempart pour présider la messe avec le curé, le père Maximil Tambyapin et le père Séraphin.

La cérémonie religieuse a eu lieu, le matin, dans la cour de la cure de l’église, pour mieux accueillir les fidèles de la région, qui sont venus en grand nombre. L’église Coeur-Immaculée-de-Marie, qui célèbre cette année le 100e anniversaire de son implantation dans la région de Rivière-du-Rempart, comprend dans sa paroisse cinq chapelles: Noce de Cana, Notre Dame de l’Assomption, Notre Dame de l’Espérance et Saint Nathanaël.

Le cardinal Maurice Piat, dans son homélie, a invité tous ceux présents à devenir des artisans de Paix. Il a parlé de sa rencontre à la maison-mère de la congrégation des Spiritains, à Rome, avec cardinal Dieudonné, évêque de Bangui, capitale de la République centrafricaine. Ce dernier, lui a raconté alors qu’il y avait une très forte tension entre les chrétiens et les musulmans dans son pays, comment il est venu en aide à un religieux de foi musulmane, de sa famille et proches, en les invitant à venir se mettre à l’abri dans son évêché, contre les attaques des mercenaires venus du Tchad.

Ce geste n’a pas était apprécié par l’un des coreligionnaires de l’évêque, qui lui a fait des reproches. Le prêtre après avoir écouté le cardinal Dieudonné, est revenu à de meilleurs sentiments et par la suite s’est mis à son tour à venir en aide à ces réfugiés. L’évêque de Port-Louis a souligné comment le cardinal de la République centrafricaine, par son courage et sa détermination, bien que lui-même fût en danger, a cru qu’il était important de combattre le mal par le bien. Il a mis en pratique ce que Jésus a enseigné aux hommes : accueillir l’autre comme son frère.

Le cardinal Maurice Piat a dit que Jésus, de par sa vie publique, a aussi fait face à la violence, mais que le fils de Dieu a eu un amour préférentiel pour les pauvres et n’a pas hésité à transgresser les habitudes des Juifs. Il a fréquenté les lépreux, s’est approché des malades et parlé aux rejetés de la société.

Le Christ a dit que c’est du coeur de l’homme que sortent toutes les pensées perverses, il a enseigné à ses disciples à vaincre la violence par l’accueil, par la rencontre désintéressée des autres.

Le cardinal Maurice Piat a émis le souhait à la fin de son homélie que chaque famille mauricienne soit une école de Paix, où les membres s’entraîne pour devenir un artisan de paix.