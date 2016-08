MESSE DE LA SAINT-LOUIS : L'Eglise dans la Cité non pour être servie, mais pour servir, a déclaré Mgr Maurice Piat

"L'Eglise a le bonheur d'être dans la Cité non pour être servie, mais pour servir": c'est par ces mots empruntés du cardinal Jean Margéot que l'évêque de Port-Louis, Mgr Maurice Piat, a accueilli, mercredi, fidèles et invités en la cathédrale Saint-Louis à l'occasion de la traditionnelle messe solennelle célébrant le Saint Patron du diocèse. Cette célébration qui coïncidait, cette année, avec le cinquantième anniversaire de l'élévation de la capitale, Port-Louis, au statut de Cité était aussi placée sous le signe de l'indianocéanie.

En effet, outre Mgr Piat, l'ensemble des évêques de la Conférence épiscopale des Diocèses de l'océan Indien (CEDOI), à savoir, Mgr Gilbert Aubry, évêque de la Réunion, Mgr Denis Wiehé, celui des Seychelles, Mgr Alain Harel, vicaire épiscopal de Rodrigues ainsi que Mgr Charles Mahuza Yava, vicaire apostolique des Comores étaient au nombre des concélébrants. Présence aussi pour cette célébration de l'évêque anglican de Maurice, Mgr Ian Ernest.

Comme le veut la tradition, cette Messe de la Saint-Louis s'est aussi déroulée en présence des autorités de l'Etat dont la présidente de la République, Mme Ameenah Gurib-Fakim, le Premier ministre, Sir Anerood Jugnauth, le leader de l'opposition, Paul Bérenger, le lord-maire de Port-Louis, Oumar Kholeegan, ainsi que des ministres et des députés, dont le ministre des Finances, Pravind Jugnauth.

Se référant à la triste actualité mondiale de ces derniers temps, le vicaire apostolique des Comores qui devait dire l'homélie a insisté sur l'importance de la paix dans notre monde troublé. Mgr Yava devait citer l'exemple des Comores, pays à 99% musulman où il officie comme missionnaire auprès d'une toute petite communauté d'expatriés baptisés pour dire que la religion ne devrait pas être un obstacle à la construction de la paix.

"Même si nous ne sommes que tolérés, nous arrivons, peu à peu, à nous faire accepter", a-t-il expliqué. Mais le vicaire apostolique des Comores a, quand même, exprimé ses appréhensions. Cheminer ensemble au-delà des différences de religions, de cultures et de langues sans se sentir obligés de vivre comme chiens et chats : tel devrait être, selon lui, le comportement de tout un chacun pour d'advienne une paix durable dans le monde.

Au moment des prières universelles et dans un esprit de communion indianocéanique, les fidèles ont été invités, notamment, à prier pour le bon déroulement des prochaines législatives aux Seychelles à la mi-septembre ainsi que pour la relance rapide du secteur de l'élevage à Rodrigues durement affectée par l'épizootie de fièvre aphteuse.