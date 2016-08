MESSE DE LA ST-LOUIS - MGR CHARLES MAHUZA YAVA : « La religion ne doit pas être un handicap pour la paix »

Mgr Charles Mahuza Yava, vicaire apostolique des Comores, a prononcé l’homélie hier lors de la messe solennelle de la Saint-Louis. L'occasion pour lui d'aborder un sujet d’actualité partout à travers le monde, soit la religion et la paix. Selon lui, ces deux questions ne sont pas incompatibles, parlant ainsi de son expérience personnelle aux Comores, « où l’Islam est la religion d’Etat ». Car, selon lui, « la religion ne doit pas être un handicap pour la paix ». Mgr Charles Mahuza Yava a ardemment invité les peuples des pays de la région « à faire chaque jour des pas vers la fraternité ».

La traditionnelle messe pour marquer la Saint-Louis s’est déroulée hier sur un ton interîles avec la présence des évêques de l’océan Indien et de laïcs venus de ces pays. Ces chefs religieux sont à Maurice pour participer à l’Assemblée générale de la Conférence épiscopale des évêques (CEDOI), prévue du 29 août au 2 septembre au Séminaire Notre Dame de la Trinité, à Beau-Bassin. La CEDOI permet aux évêques de cette région d’échanger leurs points de vue sur la vie de leurs diocèses respectifs.

Mgr Charles Mahuza Yava souligne que les questions qu'il a choisi d'aborder « interpellent ces jours-ci les gens de toute croyance religieuse à travers le monde », en raison des attentats terroristes. Le vicaire apostolique des Comores dit constater « une peur de la religion ». Il explique : « Les nouvelles que nous entendons à la radio et à la télévision nous font voir que notre monde est malade. Nous commençons à avoir peur de la religion et éprouver une certaine méfiance envers les personnes de notre entourage. Notre monde a bien besoin de paix et la religion ne doit pas être un handicap à cette paix, à laquelle nous aspirons tous. » Mgr Charles Mahuza Yava poursuit : « Nous sommes à un tournant de la vie où les religions doivent permettre de nous rencontrer. Brisons ces limites que nous nous imposons parfois afin de rencontrer l’être humain, qui est notre frère et notre sœur. »

Dans sa réflexion sur cette quête de paix, Mgr Charles Mahuza Yava a livré un témoignage personnel qui n'a pas laissé insensible l'assistance. Il a d'abord dit ne pas être Comorien, rappelant qu'il vient de la République Démocratique du Congo. Avec franchise, il a parlé des réalités religieuses aux Comores, où, a-t-il souligné, plus de 99% de la population est musulmane. « C'est un Etat islamique et j'ai été envoyé en mission dans cet archipel. La présence chrétienne est une goutte d’eau dans la mer, mais cette goutte est importante pour le “vivre-ensemble”. Nous sommes une église de présence, de silence et de témoignages. Le dialogue interreligieux officiel n’existe pas, mais les catholiques et les musulmans se rencontrent dans la vie quotidienne et discutent entre eux. C'est de cette manière qu’ils arrivent à mieux se connaître et à connaître la religion de l’autre, pour mieux s’accepter. » Et d'ajouter que les gestes fraternels et d'amitié rendent possible la paix.

La Cathédrale St-Louis était remplie hier pour cette messe éponyme. Outre les fidèles catholiques, venus en grand nombre, les officiels du pays y ont assisté, notamment la présidente et le vice-président de la République, le Premier ministre et d'autres membres du gouvernement, le Lord-Maire et les conseillers municipaux de Port-Louis, le leader de l'opposition ainsi que plusieurs parlementaires des deux côtés de la Chambre. Mgr Piat, qui a présidé la messe, était aussi entouré de l'ensemble du clergé. Relevons aussi la présence de Mgr Ian Ernest, évêque de Maurice et archevêque de la Province anglicane de l'océan Indien.