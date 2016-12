MESSE-NOËL 2016 : Veillée à la paroisse de l’Église Immaculée Conception

Les fidèles de la paroisse de l’Église Immaculée Conception, à Port-Louis, ont assisté samedi soir à la veillée de Noël et à la messe de la nuit au monument Marie Reine de la Paix. Une tradition qui perdure depuis de nombreuses années.

C’est sous un ciel clément que les paroissiens, venus en famille, ont participé à cette célébration de l’eucharistie et ont commémoré la naissance de Jésus de Nazareth, le 25 décembre. La cérémonie religieuse a été précédée par des chants de Noël, interprétés par la chorale de la paroisse sous la direction de M. Pong. Minuit Chrétien a été repris par Steve Maudrame et Jean-Paul Desvaux.

Au début de son homélie, le père Alex Têtu a invité un couple à parler sur leur signification de la fête de Noël. Il a par la suite observé que Jésus a vu le jour dans une étable, lieu où les conditions sont, dit-il, difficiles. « Il est venu pour les pauvres, les rejetés. » Le prêtre a évoqué son rêve de voir les démunis, les exclus de la société et les sans-logis recevoir une invitation des familles qui ont les moyens pour partager le repas à l’occasion de Noël.

Pour sa part, Lindsay Thomas, recteur du Collège du Saint-Esprit, a estimé que la célébration de la Nativité est importante. « Cela permet de remercier Dieu d’avoir envoyé son fils pour sauver l’humanité », a-t-il dit. Lindsay Thomas a ajouté qu’il « ne faut pas que le modernisme tue la foi de l’homme en Dieu ». Une partie des jeunes, soutient-il, a exclu Jésus de la Noël, devenue pour eux « la fête d’une consommation effrénée, une fête des commerçants ».