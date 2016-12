MESSE DE NOËL À LA PRISON DES FEMMES : Plaidoyer du Cardinal pour qu’elles restent fortes par la prière

Les détenues de la prison des femmes de Beau-Bassin ont, comme chaque année, eu droit à leur messe de Noël. Laquelle a été présidée, hier matin, par le cardinal Maurice Piat et cocélébrée par le père Sylvain Victoire. À l’occasion, le petit Noa, un bébé de quelques mois, né d’une mère malgache, a été baptisé. Un moment de double réjouissance partagée par toute la communautée carcérale.

Lors de son homélie de circonstance, le Cardinal Maurice Piat s’est appesanti sur le mot «joyeux». “D’où vient cette joie? Elle vient du messie, l’envoyé de Dieu. Mais contrairement à l’attente du peuple, il a pris naissance comme un bébé et dans une mangeoire. Il est donc dépendant. Sans compter qu’il vient d’une famille menacée ayant quitté sa région. C’est comme ces milliers de migrants qui quittent tout pour suivre un chemin semé d’incertitudes et de souffrances.” (…) “La Noël a une signification tout aussi forte pour celles qui se retrouvent seules dans leurs cellules. Vous avez certainement fait des erreurs comme tout le monde. Comme disait le pape lorsqu’il a visité une prison à Rome, il n’est pas mieux que ceux qui sont enfermés. Bien que les erreurs ne conduisent pas toutes en prison, il n’en demeure pas moins que cela reste sur la conscience.”

Le cardinal poursuit à l’adresse des détenues en leur disant: “Vous me répondrez que vos problèmes demeurent entiers.” Ainsi, le Cardinal raconta deux histoires dont l’une qu’il a vécue alors qu’il était enseignant au collège du St Esprit. “Un élève s’était brisé les jambes lors d’un accident et lorsque nous lui avons rendu visite, il parlait de sa reconnaissance vis-à-vis du personnel hospitalier. Il y avait une dame en noir à coté qui restait là… Il nous a alors dit qu’il s’agissait de sa grand-mère qui restait à ses côtés de 6h du matin à 18h tous les jours et que c’était d’elle qu’il puisait toute sa force.

“Autre histoire: une catéchète avait un élève turbulent dans sa classe. Un jour, elle décida de le raccompagner chez lui pour en comprendre la cause. Elle apprit qu’il venait de perdre sa mère, deux mois aurapavant. Elle dit alors au garçonnet qu’elle serait désormais comme une mère pour lui et depuis, son comportement a changé.”

Le cardinal leur a alors expliqué que dans ces deux cas, les protagonistes ne pouvaient grand’chose mais leur présence et leur soutien comptaient beaucoup. “Il en est de même de Dieu. Vos conditions de vie sont difficiles, mais lorsque vous êtes seules dans vos cellules, priez pour rester fortes.” Deux détenues ont ensuite témoigné de leur foi.

À la suite de la messe, le petit Noa a eu droit à un gâteau de baptême aux cotés de sa marraine également détenue et du parrain qui est un Welfare Officer. Un calice en bois fabriqué par les détenues a été offert au Cardinal en signe de reconnaissance. Les 102 détenues de la prison de Beau-Bassin auront aujourd’hui droit à un déjeuner suivi de gâteaux.