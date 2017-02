MESSE - RÉSIDENCE KENNEDY : Cardinal Piat, « Liberasion lesklavaz, se enn long sime ki kontinie »

En introduction de la messe organisée par le Comité Diocésain 1er Février à la Chapelle St Luc, Résidence Kennedy, Quatre-Bornes, pour célébrer le 182e anniversaire de l’abolition de l’esclavage, le cardinal Maurice Piat a affirmé que la libération de l’esclavage est « enn long sime ki kontinie, avec l’engagement de tout un chacun ». Pour sa part, le vicaire général, le père Jean Maurice Labour, trouve que « labolision lesklavaz li pa selman enn lalwa lor papie, me enn long konba ». Le cardinal a annoncé la tenue prochaine d’une “Konvansion Antreprener Kreol”.

« Liberasion lesklavaz, se enn sime ki finn koumanse depi bien lontan e ki kontinie ankor azordi », a expliqué le cardinal Maurice Piat. La messe avait pour thème “An Avan Pou Nou : 2e Konvansion Antreprener Kreol”.

Le cardinal a soutenu que la libération des esclaves n’est pas qu’une loi passée en 1833. Cette lutte a commencé par la résistance des marrons et se poursuit de nos jours à travers l’engagement de tout un chacun. « Apre, an Angleter, ti ena Wilberforce, ki finn kontribie pou fer pass sa lalwa-la ». William Wilberforce (24 août 1759-29 juillet 1833), un homme politique et philanthrope britannique, a été l’un des meneurs du mouvement abolitionniste. Il est mort quelque temps après l’adoption de la Slavery Abolition Act de 1833.

« Apre sa, John Jeremie ti vinn isi pou met sa lalwa-la an pratik dan Moris », a ajouté le cardinal Maurice Piat. John Jeremie (1795-1841) était un juge, diplomate et administrateur colonial britannique qui a notamment été chargé de l’abolition de l’esclavage à Maurice. Le cardinal a ensuite évoqué le Père Laval et les autres missionnaires « ki ti akonpagn bann ansien esklav lor zot sime pou zot kapav retrouv zot dinite ».

Parmi les autres actions de libération des esclaves et des descendants d’esclaves, le cardinal a rappelé la tenue de la Convention créole à Maurice, autour du thème Kreol lite, Kreol kapav, le dimanche 27 octobre 2013 à l’auditorium Octave Wiehe, Réduit. Il a annoncé la tenue prochaine d’une deuxième Convention créole sur le thème Antreprener Kreol.

« Dan enn pei, se bann ti antrepriz ki donn plis travay dimounn. Nou bizin ena gran respe pou sa bann ti antrepriz-la, parski zot ena enn rol inportan dan enn pei. Gouverman ek sekter prive bizin ankadre, siport sa bann ti-antrepriz-la pou ki zot kapav kontinie aport zot kontribision dan pei ».

Un long travail de guérison

Dans son homélie, le vicaire général et aumônier du Comité diocésain 1e février, le père Jean Maurice Labour, faisaint écho au cardinal Piat, a affirmé que « labolision esklavaz li pa zis promilgasion enn lalwa ekri lor papie le 1e fevrie 1835 par gouverner Charles Nicolay. Li enn long travay kot nou tou “on board” tout au long de l’histoire ».

Revenant sur la libération des esclaves, le père Labour a évoqué leur émancipation en 1871 en tant que personne légale et propriétaire, leur droit de vote et la désignation de l’esclavage, 167 ans après, comme « crime contre l’humanité ». Dans ce long combat, il a cité nommément Aimé Césaire, écrivain francophone, Christiane Taubira, politicienne française, et bien avant eux les marrons. « Esklavaz finn kas o pli profon dinite bann dimounn », a-t-il soutenu.

Dans ce contexte, le vicaire général a plaidé pour « enn long travay guerizon, ek empowerment ki bizin mene lor plizir zenerasion […] Labolision enn long travay ki bizin mene osi bien kot bann met, lor bann prezize, system panse esklavazist ki ankor tini for… ankor tenas ». Il n’a pas manqué de parler de la contribution des organisations et des leaders créoles dans ce combat. « Par exanp, gras a bann frer Michel, Commission Zistis ek Verite finn rekonet discriminasion modern kont kreol desandan esklav », a-t-il déclaré.

Le père Labour a aussi cité la lutte de l’universitaire Arnaud Carpooran pour la langue kreol, du défunt père Roger Cerveau et d’Olivier Bancoult pour les Chagossiens de même que l’historien Benjamin Moutou, qui était présent à cette messe. « Mo pa kapav sit tou dimounn. Sitan ena, sa pou fer zalou », a-t-il plaisanté.

« Donk, labolision lesklavaz li pa selman enn lalwa lor papie, me li enn long konba lor bann striktir ek lor bann mantalite, lor bann lezislasion kot boukou dimounn angaze », a-t-il soutenu. Dans ce contexte, le père Labour a cité les cas concrets des descendants d’esclaves qui, à l’université de Maurice, au CPE ou dans le village de Mahébourg, sont arrivés à surmonter leurs handicaps socio-économique pour se faire une place au soleil. « Zezi osi li “on board” dan sa lalit-la. Nou lesperans li for ki vre liberasion pe arive, finn arive, pou arive. Yes we can », a-t-il conclu.

Cette messe s’est déroulée en présence de la présidente de la République, Ameenah Gurim-Fakim, du vice-président de la République, Paramasivum Pillay Vyapoury, du Deputy Prime minister, Ivan Collendavelloo, de l’ancien président Karl Offman et de la maire adjointe de Quatre-Bornes, Pamela Ayacanoo, entre autres dignitaires.