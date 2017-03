METÉO: Un dimanche pluvieux

Selon la station de météorologie nationale, il faut s’attendre à ce que ce dimanche soit pluvieux. C’est la résultante d’un courant d’air modéré et plutôt perturbé.

Des ondées, par moments d’intensité modérée, persisteront sur l’ensemble du pays. La température maximale sera de 25° à 28° Celsius sur les terrains élevés et entre 30°et 32° Celsius ailleurs.

Le vent de secteur Est sera de l’ordre de 25 km / heure avec des rafales qui pourraient atteindre 55 km / h dans les endroits exposés.

La mer sera modérée au-delà des récifs.

Par ailleurs—mais la station météo locale, précisons-le, n’en fait pas mention — les conditions climatiques semblent être favorables pour qu’une tempête tropicale se développe au cours de la semaine dans la zone de convergence intertropicale (ZCIT) dans les environs de la longitude 65° Est, soit loin au Nord-Est de Maurice. Si ce développement se confirmait, on devrait se tenir prêt à prendre les précautions d’usage parce que la plupart des modèles de prévisions météorologiques (canadien, européen et britannique) prévoient que la tempête viendra dans les parages de Rodrigues, Maurice et La Réunion. On devrait être fixé d’ici vendredi prochain. Ces modèles sont consultables sur Internet à partir du site Metéo-Réunion.