MÉTÉO : Dimanche pluvieux et venteux

Le temps sera venteux avec des averses fréquentes pour la journée de dimanche, prévoyaient hier soir les prévisionnistes des services météorologiques de Vacoas. Le mauvais temps prévaudra surtout au nord, à l'est et sur le plateau central, précise-t-on. Quant à la tempête tropicale modérée Enawo, elle se trouvait hier à quelque 790 km au Nord de Maurice et se déplaçait dans une direction générale de l'Ouest-Sud-Ouest.

Selon les prévisionnistes de la station de Vacoas, un ralentissement d'Enawo a été observé. Ce qui n'est pas de bon augure, car la tempête modérée pourrait de fait s'intensifier davantage. Les services météorologiques suivent avec attention l'évolution de la tempête et pourront se faire une idée plus précise de la situation dans le courant de la journée d'aujourd'hui. Ce samedi justement, le temps sera nuageux avec des averses par moments, surtout au nord, à l'est et sur le plateau central. Les averses deviendront plus fréquentes dans l'après-midi.

La température maximale sera comprise entre 26°C et 28°C sur les hauteurs et entre 30°C et 33°C sur les régions côtières. Le vent soufflera du secteur est à une vitesse de 25 km/h avec des pointes de 50 km/h dans les endroits exposés. Les rafales pourraient atteindre jusqu'à 80km/h dans la journée de demain.

La mer sera agitée, devenant graduellement forte dans la journée. Les sorties en haute mer sont déconseillées à partir d'aujourd'hui.