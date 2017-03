MÉTÉO : Enawo ne représente pas de danger immédiat

La tempête tropicale Enawo, sixième système dépressionnaire de la présente saison cyclonique, évoluait à quelque 710 kilomètres dans le nord-nord-ouest de Maurice à 16h hier après-midi. A ce stade, elle ne représente pas un danger pour le pays pour au moins les prochaines 48 heures, selon les observations de la station météorologique nationale. Toutefois, les Mauriciens et les Rodriguais doivent rester attentifs aux informations ce dimanche. Un météorologue rappelle, en effet, qu’aussi longtemps qu’une tempête ne dépasse pas la latitude de Maurice (20° Sud) tout peut encore arriver. A hier après-midi, Enawo se dirigeait en direction de Madagascar, mais un changement de trajectoire vers le Sud qui l’amènerait plus près de Maurice ne pouvait pas être encore totalement écarté.

Enawo (nom donné par la météo mauricienne sur suggestion du Malawi) s’est formée dans le sud-ouest de Diego Garcia, jeudi dernier, et s’est développé assez rapidement en bénéficiant de conditions favorables qui persistent toujours. Après s’être déplacée en direction de l’ouest-sud-ouest à une grande vitesse (entre 25 et 18 kilomètres par heure), la tempête est restée quasi-stationnaire durant la majeure partie de la journée, hier. En fin d’après-midi, elle s’est mise à bouger lentement dans la direction du sud-ouest.

A la station météo, on prévoyait qu’Enawo allait continuer à s’intensifier durant la nuit pour atteindre le stade de forte tempête tropicale ce matin. Maurice devrait commencer à ressentir la présence de la tempête tropicale aujourd’hui. Au fur et à mesure qu’elle se rapproche, le pays subira l’influence de masses nuageuses associées. Le ciel sera nuageux à couvert partout avec des averses intermittentes, particulièrement sur les régions en hauteur et les versants aux vents. Les averses seront aussi modérées par moments avec des risques d’orages isolés. Il est rappelé qu’il ne faut absolument pas chercher abri sous les arbres, ni s’aventurer en mer pendant les orages, d’autant plus que les sorties en haute mer sont déconseillées.

Le vent soufflera entre 20 et 30 km/h avec des rafales pouvant atteindre graduellement 60 à 80 km/h sous les averses. La visibilité sera réduite sur les routes en raison de brouillards. La température variera entre 21° Celsius et 28° Celsius sur les hauteurs et entre 29° et 32° dans les régions côtières.