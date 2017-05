MÉTÉO : Froid et pluie au menu

Le directeur général des services météorologiques de Maurice, Rajan Mungra, a présenté, vendredi après-midi à Vacoas, le seasonal outlook pour la saison hivernale, qui débute officiellement le 15 mai. “La température pourrait chuter en dessous de la normale à la mi-juin et lors des mois d’hiver qui suivront. La température pourrait baisser jusqu’à 12 degrés principalement en juillet et août, et quelquefois en septembre et octobre”, explique le directeur général.

Au niveau de la pluviométrie, le rapport prévoit qu’elle sera au-dessus de la normale durant la première partie de la saison hivernale. Un retour à la normale est prévue la deuxième partie d’hiver. La moyenne de pluie est estimée à 850 mm sur l’ensemble du pays. Le plateau central, l’Est et le Sud seront les régions les plus arrosées pendant cette période. Concernant le vent, la météo prévoit qu’il sera d’une vitesse de 25 à 35 km/h en juillet et août. De forts anticyclones sont aussi prévus avec des rafales allant jusqu’à 90 km/h dans certains endroits exposés. De fortes houles sont attendues et pourront causer des raz-de-marée.

S’agissant des autres îles, la météo estime que la température variera de 19 à 28°C à Rodrigues. La minimale pourrait toutefois descendre à 14°C. La moyenne de la pluviométrie sur l’île est de 350 mm. S-Brandon et Agaléga seront également bien arrosées avec une moyenne de 270 mm et 390 mm respectivement. Rodrigues, Saint-Brandon et Agaléga pourraient aussi être touchées par des raz-de-marée.