MÉTÉO: Les pluies d’été attendues à partir de janvier

Les Mauritius Meteorological Services ont rendu public mardi leur Summer 2017-2018 Outlook concernant les prévisions estivales. « Nous sommes dans une période de transition. L’été ne s’est pas encore bien établi », a déclaré Rajan Mangra, directeur de la station météorologique de Vacoas. Selon les prévisions, la saison cyclonique a débuté ce 1er novembre pour prendre fin le 15 mai. Le premier cyclone se prénommera Ava.

Selon les informations recueillies par les météorologues de Vacoas, 1 350 mm de pluie sont attendus pour la période 2017-18 à Maurice et 550 mm à Rodrigues. Alors qu’à Agaléga et St-Brandon, ils s’attendent à 1 200 mm et 700 mm respectivement. En ce qui concerne les températures, elles devraient être « légèrement » plus élevées que les normales de saison. Plus de 35°C sont ainsi attendus à Port-Louis et 32°C à Rodrigues.

« Le premier cyclone devrait probablement être nommé vers la fin du mois de décembre. De janvier à mars, les conditions seront très humides et inconfortables. Nous prévoyons entre six et huit tempêtes de novembre à mai. Nous prévoyons aussi des “flashs floods”, de grosses vagues et des cyclones seront plus intenses », a prévenu le directeur de la station météo. Rajan Mungra a, dans la foulée, avancé que la station météorologique de Vacoas « s’est améliorée » en termes d’équipements. « Le changement climatique affecte la situation à Maurice. Nous faisons face à des vagues de chaleur qui perdureront pendant cette saison cyclonique », a-t-il expliqué.