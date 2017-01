MÉTÉO : Dans l'espoir des premières grosses pluies

Les après-midis seront pluvieux cette semaine, particulièrement dans l’Ouest, dans le Sud ainsi que sur le plateau central. Ces régions ont été bien arrosées hier avec des pointes de 65 mm à Quatre-Bornes et 50 mm à Vacoas. Toutefois, ces précipitations restent insuffisantes pour nos réservoirs et ne concernent pas encore l’ensemble de l’île, constatent les services météorologiques de Vacoas.

Selon ces derniers, l’espoir de voir arriver les grosses pluies touchant l’ensemble de l’île commence à se préciser. Les conditions atmosphériques prévalant notamment au niveau de la zone de convergence intertropicale sont favorables à la création de zones de basses pressions. Il n’est pas impossible que ces zones continuent à se développer pour devenir des dépressions tropicales porteuses de pluies. La carte synoptique de la météo démontre clairement la présence de deux zones de basses pressions, l’une entre Agalega et St Brandon et l’autre au nord-ouest de St Brandon.

Pour le moment, un courant d’air léger, chaud et humide persiste sur notre région. Le temps sera graduellement nuageux avec des averses localisées à l’Ouest, au Sud et sur le plateau central. Les averses seront modérées par moments accompagnées d’orages et pourraient déborder dans les autres secteurs en fin d’après-midi.

Des averses résiduelles provoquées par des vents de mer persisteront en début de soirée à l’Ouest, au Sud et sur les hauts. Par la suite, le temps s’améliorera graduellement et il fera beau durant la nuit. Les services météorologiques conseillent au public de ne pas s’aventurer aux abords des rivières ou autres cours d’eau et aux usagers de la route d’être prudents.

Au niveau de la CWA, on constate que les pluies de ces derniers jours permettent d’alléger légèrement les nappes phréatiques, mais qu’elles sont insuffisantes pour nos réservoirs qui sont en moyenne remplis à 47 %. La région du nord continue à souffrir d’un manque d’eau qui risque d’affecter la production et par conséquent les prix des produits maraîchers.