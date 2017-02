MÉTÉO : Maurice sous l'influence d'une dépression tropicale

Maurice se trouve depuis hier sous la menace d'une perturbation tropicale qui devrait évoluer aujourd'hui en dépression tropicale, selon les services météorologiques de Vacoas. Selon un communiqué spécial diffusé hier après-midi par les services météorologiques, la zone de basse pression qui évoluait dans les parages d'Agalega s'était intensifiée en une perturbation tropicale dans le courant de la journée d'hier. La possibilité que le système s'intensifie davantage pour devenir une dépression tropicale aujourd'hui était sérieusement envisagée alors que le système se déplace vers le Sud.

Sur cette trajectoire, la dépression s'approche de notre région. La possibilité que le centre de ce système dépressionnaire puisse entre-temps devenir une tempête tropicale est envisagée. Dès lors, il est fortement conseillé à la population de suivre l'évolution de la situation à la radio car l'éventualité de l'émission d'un avertissement de classe 1 en début de semaine, soit lundi ou mardi, n'est pas à écarter. Une chose est certaine cependant, c'est que ledit système dépressionnaire est porteur de pluie. De fait, Maurice sera abondamment arrosée tout au long du week-end et durant la semaine prochaine.

Hier après-midi, les services météorologiques prévoyaient que les bandes nuageuses actives associées à la perturbation tropicale influenceront le temps à Maurice à partir de ce soir, occasionnant ainsi des averses passagères modérées par moments. Les averses devraient devenir plus fréquentes et conséquentes, des orages étant également annoncés à partir de demain après-midi.

Le vent se renforcera graduellement avec des rafales pouvant atteindre les 90 km/h lundi par endroits. La mer, elle, deviendra forte et houleuse durant le week-end. Les sorties en mer sont dès lors fortement déconseillées.