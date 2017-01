MÉTÉO : Pas de grosses pluies à l’horizon

Les grosses pluies continuent à se faire attendre. « Il a n’y a pas de gros systèmes susceptibles d’apporter de grosses pluies pour le moment », fait-on comprendre au niveau de la météo. Toutefois, des averses localisées continueront à se manifester dans certaines régions de l’île. Ainsi, hier, quelque 22 mm de pluies ont été enregistrés à Providence, 26 mm à Plaisance et 22 mm au Morne. En général, une moyenne de 6 à 10 mm a été enregistrée à travers l’île.

Les services météorologiques observent qu’un courant d’air modéré circule sur notre région et prévoient que le temps sera ensoleillé malgré la présence de quelques nuages sur le plateau central.

La température maximale sera de 26 à 28°C sur les terrains élevés et de 30 à 33°C sur le littoral. Le temps sera mi-couvert la nuit avec des ondées isolées sur les versants au vent. La température minimale sera de 19 à 21°C sur le plateau central et de 23 à 26°C ailleurs.