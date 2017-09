MÉTÉO - PRÉSENCE D'UN ANTICYCLONE : Temps relativement froid avec vents modérés maintenu

Un temps relativement froid, avec des vents modérés, perdure dans notre région suite à la présence d'un anticyclone au sud des Mascareignes, selon les services météorologiques de Maurice. Le temps devrait ainsi rester nuageux à mi-couvert en général dans l’après-midi. Le temps ne devrait pas nettement s’améliorer durant le week-end, la météo prévoyant des pluies passagères avec une température minimale de 15°C et une maximale de 29°C.

Pour ce jeudi, la température maximale devrait être de 19 à 21°C sur les terrains élevés et de 23 à 26°C sur les régions côtières, selon la météo. La nuit, des périodes nuageuses sont prévues avec quelques faibles ondées, notamment sur les terrains élevés. La température minimale se situera entre 14 et 16°C sur le plateau central et variera entre 18 et 21°C sur le littoral. Le vent, de secteur sud-est, soufflera de 20 à 30 km/h avec des pointes de 50 km/h dans certains endroits. La mer sera forte au-delà des récifs avec des houles venant du sud.

Vendredi, pas d’amélioration à prévoir, avec des ondées sur le plateau central et une température oscillant entre 15 et 27°C. Samedi, la minimale prévue est de 15°C et la maximale de 28°C, toujours avec des pluies passagères à l’est, au sud et sur le plateau central. Le vent soufflera entre 25 km/h et 55 km/h. La mer sera modérée au-delà des récifs. Dimanche, un vent de l’est soufflera à 20 km/h. Des pluies passagères sont prévues dans la matinée sur le plateau central.