MÉTÉO: Retour probable à la normale vendredi

Alors que le temps pluvieux a continué à prévaloir durant la journée aujourd’hui, les services météorologiques prévoient un retour probable à la normale à la fin de la semaine.

Durant la journée et la nuit d’hier, 116 mm de pluies ont été enregistrées dans les environs de Mon Bois, 63,3 mm à Vacoas et autour de 98 mm à Mare-aux-Vacoas et Grand-Bassin.

Les services météorologiques observaient, ce matin, que la masse d’air couvrant notre région demeure humide et instable. De plus, l’anticyclone situé loin au sud des Mascareignes maintient des alizés modérés, perturbés et relativement froids sur notre région.

Le temps continuera à être nuageux à couvert sur l’ensemble de l’île avec des pluies fines et intermittentes. La pluie sera parfois d’intensité modérée, principalement sur le plateau central, à l’Est et au Sud.

Des accumulations d’eau et des poches de brouillard sont prévues dans certaines régions.

Cet après-midi, le temps devrait rester pluvieux avec des risques d’orages. Les sorties en haute mer sont déconseillées et la prudence est recommandée dans les lagons de l’Est et du Sud.