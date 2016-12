MÉTÉO: Temps généralement beau pour les fêtes

Les Mauriciens en général jouiront d’un beau temps pour célébrer le réveillon de la Saint Sylvestre ce soir. En effet, la météo ne prévoit pas de détériorations majeures du temps durant le week-end sauf des pluies localisées devenant fortes par moments et des orages isolés durant des courtes périodes dans la nuit de demain sur le plateau central. Le plus intéressant est que la mer sera modérée dans les lagons, qui seront donc praticables durant les cinq prochains jours pour le plaisir des vacanciers.

La météo constate qu’un courant d’air tiède et humide circule sur notre région en ce moment. Elle prévoit que demain matin le temps sera beau. Il deviendra graduellement nuageux surtout dans l’après-midi dans la région du sud-ouest, de l’ouest et sur le plateau central avec des pluies occasionnelles et des orages isolés. La pluie peut s’étendre dans l’après-midi.

Quelques averses sont susceptibles de persister dans l’après-midi et dans la nuit en particulier sur le plateau central et les versants est sous l’effet de brises de mer.

Le 1er et le 2 janvier, le temps sera beau sur toute l’île à l’exception des pluies passagères sur le plateau central et les versants aux vents en particulier dans la matinée et durant la nuit. La moyenne de température sera un minimum de 19 à 20 degrés sur le plateau central et de 22 à 26 degrés ailleurs et dans les régions côtières. La température maximum sera de 27 à 29 degrés sur le plateau central et de 30 à 34 degrés dans les régions côtières dont Port-Louis.

À Rodrigues du 31 décembre au 2 janvier, le temps sera généralement beau avec des averses passagères dans la matinée et la nuit. La température sera au minimum de 21 à 24 degrés et au maximum de 27 à 30 degrés.

À St-Brandon durant les trois prochains jours, le temps sera beau avec des averses passagères dans la matinée et la nuit. La mer sera modérée.

À Agalega durant la même période, des nuages associés à la zone de convergence intertropicale continueront à influencer le temps. Une faible dépression évolue dans les parages de l’île. La possibilité qu’elle gagne en puissance existe. Les nuages qui y sont associés sont susceptibles de donner lieu à des fortes averses accompagnées d’orages demain. Le temps s’améliorera par la suite pour devenir beau le 2 janvier. La mer sera houleuse et les sorties sont déconseillées à Agalega. La température moyenne sera de 26 degrés.