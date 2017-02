MÉTHODE GORDON : Les ateliers commenceront cette semaine

Visant à favoriser la communication parents-enfants au sein de la cellule familiale, la méthode Gordon a depuis peu débarqué à Maurice à travers Gordon Training Mauritius. Créés par Thomas Gordon, psychologue américain, ces cours sont basés sur une approche gagnant-gagnant pour la relation parents-enfants.

Proposés à Maurice depuis 2015, ces ateliers sont destinés à ceux souhaitant établir une relation saine au sein de leur famille. Le premier atelier pour 2017 commencera cette semaine à Rose-Hill. En groupe de dix, ces ateliers pourront aussi être dispensés dans n’importe quelle région du pays, de même qu’à Rodrigues. L’objectif principal de ces cours sera de fournir aux parents des outils simples et efficaces pour mieux communiquer en famille.

Il faut savoir que cette approche ne donnera pas de solutions toutes faites aux parents, mais indiquera ce qui doit être fait. Cette méthode cible uniquement sur le « comment dire » et « comment écouter » avec, au cœur de cette pratique, trois outils principaux : « l’Écoute active », le « Message-Je » et la « Résolution de Conflits sans Perdant ».

Animé par un formateur accrédité par Gordon Training International, l’atelier Gordon se fait par groupe de dix. La formation à la méthode Gordon est sur 24 heures et s’échelonnera sur huit séances de trois heures, donnant ainsi la possibilité aux parents de mettre en pratique les nouveaux outils d’aide à la parentalité chez eux, entre deux séances.

Les nouvelles expériences, succès ou questionnements, peuvent être discutées au cours de la séance suivante. À noter que ceux souhaitant devenir formateurs peuvent s’inscrire à la première Formation de formateur qui sera dispensée du 3 au 8 avril par Nathalie Reinhardt, la représentante de Gordon France. Pour en savoir plus ou pour s’inscrire dès maintenant, appelez le 5257-7878 ou visitez la page Facebook de Gordon Training Mauritius.