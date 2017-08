MÉTIER — OCCUPATIONAL THERAPIST :  : « A Maurice, la réhabilitation post-opératoire fait défaut » selon Emma d’Unienville

Organiser des soins pour améliorer la capacité d’agir d’un patient suite à une intervention chirurgicale, une blessure ou un accident. Tel est le rôle d’Emma Marrier d’Unienville, Occupational Therapist formée en Australie. Dans son cabinet qu’elle a ouvert au Domaine Labourdonnais, Mapou, depuis février 2017, mais aussi chez les patients où elle se rend à travers l’île quand ceux-ci ne sont pas mobiles, la jeune femme de 24 ans s’évertue à leur rendre le plus d’autonomie possible pour une meilleure qualité de vie. Pour notre interlocutrice, « à Maurice, la réhabilitation post-opératoire fait défaut. Le métier d’Occupational Therapist reste encore peu connu ».

L’Occupational Therapist (OT) est l’équivalent de l’ergothérapeute et du psychomotricien en français. « L’OT cumule les deux professions. C’est un métier qui a été créé au Canada suite à la première Guerre Mondiale » explique Emma d’Unienville, qui a décroché son Bachelor of Science de la Curtin University (Perth), Australie, au bout de cinq ans d’études. Le rôle premier de l’OT « est de rendre le maximum d’indépendance à une personne qui a connu un traumatisme. L’approche de l’OT est holistique. Je travaille avec la personne, sa famille, son environnement. L’OT peut être appelé à créer des espaces de bien-être pour des personnes spécifiques dans une ville, pour des enfants par exemple. Après un accident, il est parfois nécessaire de procéder à des modifications dans la maison. Les portes ne sont par exemple pas assez larges ou des équipements adaptés aux besoins d’un patient demandent à être ajoutés dans la salle de bains… ».

Malgré toute son importance, le métier de l’Occupational Therapist demeure peu connu à Maurice. « C’est ma bataille car l’apport de l’OT est très nécessaire. Cela prendre le temps qu’il faudra mais je suis pour ma part passionnée et motivée ». Durant ses années d’études en Australie, Emma Marrier d’Unienville a eu l’occasion d’effectuer des stages à Alzheimer Australia, dans des maisons de retraite, dans des hôpitaux psychiatriques et dans des services hospitaliers tels que la gériatrie, l’orthopédie et la réhabilitation neurologique. « J’ai développé une spécialité en neurologie qui regroupe tout ce qui a trait à la démence, aux maladies neurodégénératives (Parkinson, sclérose en plaque), aux blessures médullaires et aux traumatismes crâniens ».

Pour faire connaître ses compétences, elle procède du bouche-à-oreille, se présente à des maisons de retraite, à des médecins et à des cliniques. « Je fais du volontariat avec Link to Life. Suite à un cancer, des femmes ayant subi une ablation du sein ont besoin de faire une rééducation de leur bras. Suite à leur opération, elles ne peuvent pas relever leur bras autant qu’avant. Donc, je les aide à retrouver un maximum de mouvements afin qu’elles puissent reprendre les tâches ménagères et qu’elles puissent retrouver une hygiène de vie : s’habiller, se brosser les dents. Ou même, il y a des choses qu’elles aiment peut-être faire comme la peinture mais si elles ne parviennent pas à le faire, cela peut les affecter moralement. Je m’occupe ainsi autant du physique que de l’émotionnel. Je dresse le bilan du degré de handicap suite à un AVC, à un traumatisme crânien ».

À Maurice, selon Emma Marrier d’Unienville, les OT sont davantage présents dans les hôpitaux et au niveau des ONG. « Mais, dans les hôpitaux, ce sont souvent des assistants OT, ils n’ont pas le diplôme nécessaire pour être OT. De plus, il manque le côté réhabilitation après une opération car le service s’arrête à l’hôpital. Lorsque le patient rentre chez lui, il ne bénéficie plus du service de l’OT ».

Le plus gratifiant pour la jeune OT, c’est le progrès qu’elle arrive à réaliser chez le patient sur le court et long terme. « Il n’y a rien de plus satisfaisant que de redonner la confiance et le sourire ».

Ce qui l’a poussée à se tourner vers ce métier, c’est son désir d’aider les autres. « J’avais 18 ans et je savais que je voulais faire un métier d’aide aux personnes, que ce soit la psychologie, le journalisme… Je voulais me rendre en Australie. En regardant les différents cours, j’ai vu la description de l’OT et je me suis dit que c’était pour moi… ». Ce n’était toutefois pas sans relever des défis. « J’avais un bac littéraire, ma langue maternelle est le français et je n’avais pas fait les sciences au lycée… ». Après avoir surmonté tous ces obstacles, Emma Marrier d’Unienville se dit aujourd’hui heureuse de son choix.

Au bout de ses cinq ans d’études en Australie, la jeune femme a passé un séjour à Londres où elle a approfondi son expérience professionnelle dans deux hôpitaux de réhabilitation neurologique : The Royal Buckinghamshire Hospital et le Wellington Hospital. L’ambiance professionnelle, à Maurice, selon elle, diffère de celle vécue en Australie et en Angleterre où « le travail se fait en équipe pluridisciplinaire dans chaque service ». À Maurice, elle est aujourd’hui membre de l’association Neuram (Neuro Rehabilitation Action Mauritius) fondée par le Pr Anbananden Soopramanien, qui compte plus de quarante ans de métier en Europe, ce qui lui permet malgré tout d’agir en équipe. « Je garde un contact régulier avec des collègues à l’étranger pour des échanges. Je travaille aussi avec une kinésithérapeute au Domaine Labourdonnais. Contrairement à l’OT, un kinésithérapeute ne s’occupe pas du côté émotionnel, familial, environnemental. On est complémentaire ». Comment un patient sait-il s’il doit consulter un kinésithérapeute ou un OT ? « C’est au médecin de le référer. Certains patients peuvent avoir besoin de consulter les deux ».

Emma Marrier d’Unienville est enregistrée auprès du Health Care Professional Council (Angleterre), « ce qui me permet de garder contact avec la recherche et d’être en perpétuelle formation ». Elle se dit satisfaite de la gamme d’équipements disponibles à Maurice pour le bien-être des patients. Ainsi, par exemple, le slide sheet qui lui permet de tirer plus facilement un patient vers le haut sur son lit lorsque ce dernier a glissé vers le bas. « J’installe le slide sheet sous la personne pour l’aider à remonter. Cela permet à l’OT de ne pas se blesser en faisant le minimum d’efforts. Nous avons aussi un board par exemple pour aider le patient à bouger du lit vers une chaise. Il y a aussi des couverts spécifiques pour des personnes à mobilité réduite ».

La jeune femme dit être rentrée au pays par choix. « J’avais envie de ramener ce savoir que j’ai acquis durant les six ans passés à l’étranger ». L’Occupation Therapist, un métier qui demande de la vocation et qui ne reste qu’à être mieux connu pour le bien-être des patients…