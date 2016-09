MÉTIERS D’ART: Le vitrail ou l’art de donner couleur, sens et matière à la lumière

Le village de Montagne-Longue abrite un atelier au savoir-faire aussi rare qu’exceptionnel : l’art du vitrail, du verre décoratif et du verre architectural. Design Glass a en effet choisi il y a trois ans et demi le site d’une ancienne usine de parapente pour installer ses fours à la taille gargantuesque, sa table de découpe numérique, sa sableuse automatique et tous les équipements indispensables au travail de cette matière qui peut être fluide ou solide, selon la température à laquelle elle est travaillée. Actuellement, le maître verrier Bruno de Pirey prépare en collaboration avec l’artiste peintre Alix Le Juge les vitraux de la nouvelle chapelle du Centre de retraite Maris Stella à Gris-Gris.

Dans le milieu confidentiel des maîtres verriers, Bruno de Pirey est de ceux qui ont laissé leur empreinte à travers le monde, dans des lieux dont la conception architecturale relève à la fois de l’art et du patrimoine. À côté des différents projets internationaux qui l’occupent avec ses quatre ouvriers, figurent les vitraux de la chapelle du Centre de retraite spirituelle Maris Stella, qui s’élève sur les falaises de La-Roche-qui-Pleure, à Gris-Gris, face à une mer aussi fascinante que tumultueuse. Pour une fois, le maître ne dessine pas lui-même les vitraux qu’il met en œuvre, leur conception ayant été confiée à l’artiste Alix Le Juge.

Dans cette chapelle, l’assemblée sera placée de telle sorte qu’elle prie face au plus puissant et mouvementé des éléments, l’océan tel qu’il se manifeste à Souillac. Le centre de retraite de Maris Stella a ceci de spécifique qu’il accueille toute personne, quelle que soit sa confession, qui recherche un lieu où le recueillement et la méditation peuvent se faire dans le silence le plus serein. De filiation catholique, partie intégrante de l’Institut de Lorette, il est en effet ouvert à tous. Aussi la commande que Sœur Clotilde de Maroussem a passée à l’artiste recouvre un thème ouvert, qui peut concerner toute religion : la création, l’élévation de l’esprit, Dieu qui élève les esprits pour leur permettre de suivre leur propre chemin. Deux ouvertures à habiller sont longues et horizontales, tandis que les deux autres sont faites chacune d’une série de douze carreaux.

Élévation spirituelle

Alix Le Juge a pu travailler sans autre contrainte technique que la taille des fenêtres à obturer, y compris pour la partie la plus abstraite de ce travail. Elle a en effet été à la fois étonnée et soulagée d’apprendre qu’elle pouvait peindre pour ces vitraux sans se préoccuper des contours qui seront formés par le plomb, ceci relevant de la responsabilité du maître verrier. Fascinée par le ressac perpétuel et majestueux de la mer à Gris-Gris, l’artiste peintre a choisi d’y consacrer cette création, en tentant de représenter le mouvement spectaculaire qui soulève de gigantesques lames d’eau, puis de traduire dans des motifs abstraits l’énergie phénoménale que cette force naturelle génère, et qui imprègne les visiteurs qui s’y rendent.

Désireuse de travailler sur la lumière et la transparence depuis longtemps, Alix Le Juge a aussi saisi cette occasion pour aller plus loin dans sa propre quête d’une expression artistique génératrice de bien-être et d’élévation spirituelle. « Ce lieu en lui-même, nous explique-t-elle, aide ses visiteurs à élever leur esprit. Je me réjouis à l’idée que ces vitraux, qui seront publics, participent à cette démarche. Je ne pratique pas de religion, je ne veux pas en suivre une, car elles sont trop souvent sources de bagarres. Mais je pense avoir une quête spirituelle. Je crois en effet pouvoir affirmer que je cherche Dieu dans mon art… »

Alix Le Juge ressent un profond besoin d’aller, à travers son expression, vers le positif, le bon et ce qui fait du bien. « C’est un combat d’espérer que l’homme s’améliore, que les gens s’acceptent et se comprennent mieux. Autrement dit, j’œuvre à travers mon art à la promotion du bien ! » Lorsque nous lui demandons de préciser comment sa quête de Dieu apparaît dans son travail, l’artiste la compare à l’énergie et à la lumière originelle qui la pousse inlassablement à créer. « La création, reprend-elle, consiste à chercher la lumière dans son âme. Et elle est en continuelle expansion ». Aussi cette quête passe-t-elle le plus souvent par la communion avec la nature, qu’elle peint et représente très souvent, comme le reflet de son vécu intérieur.

De l’esquisse au vitrail

Après avoir réalisé des esquisses au format, qu’elle a placées dans la chapelle, l’artiste est retournée dans son atelier et continue actuellement de faire évoluer sa création. La prochaine étape se déroulera à Montagne-Longue dans l’atelier de Design Glass. « Le projet d’Alix, nous explique Bruno de Pirey, est vraiment une traduction sur verre, d’un geste pictural. C’est du vitrail parce que le plomb va relier quelques pièces, mais il sera vraiment là aussi comme un élément d’écriture, et pas du tout pour séparer des couleurs différentes, comme on fait traditionnellement dans un vitrail ».

Le maître verrier a demandé à l’artiste de commencer par la couleur qui est au cœur de sa gestuelle, et de venir seulement ensuite écrire un graphisme qui sera utilisé pour le plomb et qui sera complémentaire de la couleur. Pour chaque pièce, les couleurs sont créées par des émaux, en plusieurs cuissons à raison d’une cuisson par couleur.

Avant de recevoir les couleurs, le verre est travaillé au four à 800 °C, pour lui donner de la texture. C’est le façonnage du verre. « Cette cuisson préalable, nous explique notre interlocuteur, donne à la surface un côté ancien, avec des grains différents d’une pièce de verre à une autre. Elle contribue ainsi à la richesse du jeu de la lumière, qui sera d’un plan à l’autre diffractée de manière différente. Travailler la surface, lui donner de la matière, permet une présence plus forte du verre, qui n’existerait pas si l’on se contentait de peindre du verre lisse ».

Lignes de plomb

Après cette étape du façonnage du support, le maître verrier déterminera les coupes à pratiquer dans le verre à partir des dessins et peintures d’origine à reproduire. Un tracé à l’échelle 1 de ces coupes sert de patron pour alors découper chaque pièce de verre. « Bien sûr, on ne peut par exemple faire une pièce en spirale, mais tout l’enjeu consiste alors à voir la meilleure façon d’intégrer la ligne de plomb dans l’œuvre de l’artiste. Nous retrouvons ici un peu la même problématique que quand Chagall avait fait ses propres vitraux. Sa peinture était tout en fondus de couleur, donc un certain nombre de lignes dessinaient un peu ses formes et ensuite, quand il y avait des coupes techniques, elles étaient aléatoires et n’avaient rien à voir avec le dessin, pour que justement on n’y fasse pas attention quand on les voit. Il est possible que nous travaillons dans cet esprit pour Maris Stella ».

Dans le projet Maris Stella, les lignes de plomb seront visibles et apparaîtront en noir, mais certaines lignes seront simplement tracées au pinceau pour renforcer l’effet du graphisme. « Dans les vitraux d’une chapelle que j’ai réalisée à Madagascar, nous avons peint un grand plan en verre sans plomb, mais nous avons aussi tracé des lignes au pinceau pour perpétuer l’esprit du vitrail et le graphisme. Les lignes sont tracées non seulement pour séparer les plans de verre mais aussi comme élément graphique de l’œuvre ».

La taille d’un panneau ne dépasse généralement pas les deux mètres carrés de surface, pour la réalisation d’un vitrail, au risque de fragiliser l’ensemble de la structure, ou à moins de les monter dans du double vitrage. Design Glass a cependant déjà réalisé en Arabie un panneau de 3,50 m de haut, une expérience délicate qui a nécessité la présence de vingt ouvriers au moment de l’installation, et que Bruno de Pirey ne souhaite pas renouveler.

Couleurs et grisaille

Une fois que les pièces seront coupées, Alix Le Juge procédera à la peinture directement sur chacune d’elle. Un nuancier des différentes couleurs mises en œuvre est établi. Ensuite, chaque couleur est appliquée, puis cuite au four, l’une après l’autre. Comme chaque couleur de chaque pièce de verre nécessite une cuisson, elles seront multipliées dans la limite de la transparence et de l’épaisseur recherchées. En se superposant les uns sur les autres, les émaux finissent par se nuire s’il y en a trop, et la couleur perd en qualité. Pour Maris Stella, notre interlocuteur prévoit trois ou quatre cuissons par pièce.

Une fois que les couleurs auront été posées, l’artisan passera à la mise en place de la « grisaille », réalisée avec des oxydes métalliques bruns ou noirs, toujours mates et opaques, qui viennent ajouter du contraste, de la profondeur et du modelé à l’ensemble. « Habituellement, lorsque l’on part d’œuvres très dessinées, on commence par la grisaille pour dessiner des motifs, auquel les couleurs sont ajoutées ensuite. Ici, dans cette peinture d’Alix basée sur la couleur et le mouvement plus que sur le dessin, nous terminons par la grisaille, qui sera très légère ».

À Maurice, Bruno de Pirey a notamment restauré deux grandes verrières du transept de la cathédrale de Port-Louis, prolongeant ainsi l’expertise qu’il a développée en France dans la restauration pour le ministère de la culture, ce qui l’a amené à intervenir dans les cathédrales de Paris, Chartres, Bourges, etc. Le fondateur de Design glass a aussi entièrement conçu et réalisé des vitraux pour une synagogue new-yorkaise, à une époque où ce type d’iconographie était peu développé dans ce milieu. Dans la région, il a réalisé des vitraux aussi bien pour la présidence des Émirats arabes Unis, pour l’évêché de La Réunion, pour de nombreux hôtels (Ephelia Resort, Royal Palm, Maritim…), ainsi que pour de nombreuses résidences privées.