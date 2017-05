Métissages, rhizomes et le côté banian

Chère Sélina, ma fille adorée. Je n'aime pas le mot métis. Je ne saurais oublier qu'il s'agit d'une catégorisation issue d'un système de racialisation de l'humanité. Chaque fois qu'on m'a dit que tu étais métisse, ça m'a fait mal! C'est comme si on t'avait prise de force pour t'éloigner de moi, pour me dire que tu étais différente des autres enfants, que j'étais différent des autres pères aussi, que nous n'étions pas des parents comme tous les parents et qu'enfin, tu étais différente de nous... Sous-entendu comme si tu entrais dans une catégorisation où je n'avais pas ma place! Et ça m'a toujours terriblement blessé, comme l'arrachement d'un enfant par la pensée et la conceptualisation d'un être à part! Je me rappellerai toujours la première semaine où tu es née, nous étions en 1990, c'était hier pour moi! Un ami de mon père que je savais bête est venu nous rendre visite à la rue de Billancourt dans notre tout petit deux pièces! J'étais presque touché, même si je savais qu'il s'agissait visiblement d'une coutume... Il avait d'ailleurs apporté une peluche de circonstance... Une de plus!!! Il se rendit donc dans la chambre où tu dormais, tout doucement et à pas feutrés, juste pour t'admirer... C'était si sympa... Il s'est penché sur toi et il a dit comme ça, prononçant la phrase la plus lapidaire et la plus stupide qu'il m'ait été donné d'entendre! Après un large sourire...

« Vous avez beaucoup de chance! » Le beaucoup me parut surfait et j'osais lui demander pourquoi...

« Eh bien parce que pour les filles le métissage, c'est toujours joli... Beaucoup plus joli que pour les garçons! »

Tu vois, depuis ce jour, je suis fâché avec ce mot! C'était comme s'il t'avait arrachée et t'avait emportée à des lieues de moi, dans un endroit que je ne connaissais pas, un endroit où je n'avais pas ma place, un endroit qui te concernait toi seule. Comme si tu ne nous appartenais déjà plus!!! En une phrase, tu n'étais plus notre bébé, tu étais devenue la fille métisse du couple mixte de la 141 rue de Billancourt! « Vous savez, le Français qui a épousé une Indienne, là! » Et Vimala, qui n'était même pas Indienne...

De deux choses l'une, soit nous sommes tous métis... Et alors, pourquoi parler de métis et de métissage? C'est vrai, quoi, moi aussi je suis métis, mon père et ma mère ne sont-ils pas nés dans deux arrondissements différents de Paris, donc moi aussi je suis métis, après tout! Ou bien on croit encore à la notion de races et alors, bonjour les dégâts, la guerre et la bêtise ne sont pas loin!

Mes tissages à moi, ils sont plutôt faits de différents gonis (sortes de sacs à patates de chez nous qui nous servent absolument à tous les usages) et plutôt en patch works de toutes les couleurs de l'avenir... Mais en tout cas, bien solides!!!

On se gargarise toujours que les racines sont importantes et on se vautre volontiers dans la réitération des poncifs, ânonnant à l'envi et jusqu'à plus soif, qu'un peuple sans racines n'a pas d'avenir, mais se focaliser sans cesse sur ses racines antérieures, c'est parfois s'empêcher sciemment d'avancer en regardant devant soi! Ce qui, entre nous soit dit, s'avère un tant soit peu casse-gueule... Pour Glissant, c'était plutôt les rhizomes... C'est déjà mieux, mais plus complexe! Pour moi ce sera plutôt le côté banian, avec racines aériennes qu'on porte aussi devant soi. Les racines bien conçues sont celles du passé mêlées à celles que nous créons aussi au fur et à mesure des pérégrinations de notre vie! Et Dieu sait s'il y en a...

Nous sommes tous métis, donc basta avec ces mots creux de nos pires fantasmagories, ils ne sont là que pour nous séparer quand il faut nous unir!

« We build too many walls and not enough bridges. » - Isaac Newton.

Dad!