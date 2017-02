MÉTRO EXPRESS - DÉLOCALISATION DE LA FOIRE DE DOYAN/OLLIER : Le conseiller Guy Troylukho menace de manifester avec les maraîchers

Présentant une motion d’urgence pour la convocation d’une réunion entre la municipalité de Quatre-Bornes, le ministère des Administrations régionales et le gouvernement pour la recherche d’un site alternatif en vue de reloger les 600 maraîchers de la foire de l’Avenue Doyan (Ollier), qui seront déplacés dans le cadre du projet métro express, le conseiller MSM Guy Troylukho a prédit une « manifestation massive » de ces marchands et a signifié son intention de manifester avec eux. La foire se trouve sur le tracé du métro express.

Dans une lettre datant du 13 février dernier au Chief Executive de la municipalité de Quatre-Bornes, Vineshsingh Seeparsad, le ministère du Logement et des Terres a exigé que la mairie libère le tracé du métro express le long de la Promenade Gérard Bruneau, de toutes les infrastructures. La foire de l’Avenue Doyan (Ollier) se trouve donc sur le tracé du métro express. « C’est la deuxième fois que ces maraîchers subissent un tel revers », s’est écrié d’emblée le conseiller Guy Troylukho en présentant sa motion.

« Les marchands ont déjà été déplacés quand, environ 30 ans de cela, la municipalité de Quatre-Bornes avait décidé de construire sur le site qu’ils occupaient à la route royale, à Belle-Rose, vis-à-vis de l’usine de Quality Beverages Ltd, un complexe municipal, le Municipal Reception Hall », a-t-il indiqué. « Avec l’accord du gouvernement central, on leur avait demandé de s’installer à l’Avenue Doyan sur l’ancienne voie ferrée. Depuis, le nombre a augmenté pour atteindre 600 marchands et maintenant on leur donne un délai de moins d’un mois pour évacuer leur espace de travail. »

En effet, la lettre du ministère des Administrations régionales demande à la municipalité de libérer le site au plus tard le 12 mars. Le conseiller a soutenu que ces marchands « paient régulièrement leurs redevances et que le Conseil leur devait par conséquent un minimum de considération ».

« C’est maintenant que le Conseil apprend cette nouvelle et les marchands de légumes et de mercerie concernés n’en ont pas encore été informés. Attendons-nous donc à des manifestations massives comme tel a été le cas récemment quand nous avons voulu rénover le marché municipal. Le ministère nous demande de les évacuer sans même proposer un site alternatif. En fin de compte, c’est nous qui allons payer les pots cassés ! Où vont-ils aller ? Doivent-ils travailler dans les rues de Quatre-Bornes pour gagner leur vie alors que nous venons de mettre de l’ordre du côté des marchands ambulants ? Nous devons les traiter avec humanité, d’où ma motion urgente », s’est-il écrié, en ajoutant que « quand ils manifesteront, je serai à leur côté ».

Promesse

La conseillère Myrella Sevanthiane-Dansant a de son côté rappelé la promesse électorale de rénover la foire de l’avenue Doyan. « On leur a donné l’espoir de travailler dans un environnement rénové. Maintenant, ils apprendront qu’on leur demande de partir. Il faut trouver une solution humaine à ce problème », a-t-elle dit. L’ancienne adjointe au maire, Arline Koenig, elle, a concédé que le métro express est un projet national. « Il faut trouver de toute urgence une solution », a-t-elle ajouté.

Le maire, Atmaram Sonoo, a expliqué que le Conseil se doit de collaborer avec le gouvernement central pour le projet de métro express qui est un projet « national ». « Il nous faut certes reloger ces marchands ailleurs. Nous n’avons pas d’autres choix. Il faut leur donner une notice au plus vite et trouver un site alternatif pour les reloger », a-t-il souligné. La motion de Guy Troylukho a été adoptée à l’unanimité.

Auparavant, à l’item « Communication du maire », Atmaram Sonoo a évoqué la polémique entourant l’achat par la municipalité de biscuits de la firme Rum and Sugar Ltd de Sheila Hanoomanjee. « Je dois faire ressortir qu’en fait seulement 20 boîtes ont été achetées », a-t-il précisé, sans révéler le montant de la transaction. Il a ajouté que cet achat a été effectué dans le cadre des fêtes de fin d’année et que « les procédures de “procurement” ont été suivies ».

Par ailleurs, une lettre des employés de la mairie, demandant au Conseil de revoir sa politique concernant le paiement de 50 % de la location des salles de fêtes municipales, a fait bondir le conseiller Troylukho. « C’est le conseil qui décide. Et nous avons déjà décidé de leur faire payer 50 %. Comment peut-on faire marche arrière pour qu’ils aient tout gratuitement ? Un petit groupe ne peut décider à la place du Conseil. Si cela est vrai, je suis prêt à démissionner comme conseiller », a-t-il soutenu.

Lors de cette réunion du conseil d’hier, une motion de la conseillère Myrella Sevanthiane-Dansant a aussi été adoptée. Elle comprenait la proposition d’organiser un « Bal des Fleurs » le 1er octobre prochain dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des personnes âgées. Une autre motion, émanant du maire, a aussi été adoptée. Elle a trait à la construction d’une stèle en mémoire de Shivaji Bhosle (plus connu comme Chhatrapati Shivaji Maharaj), un roi guerrier indien.

Un nouveau conseiller, Vishnoo Gopaloodoo, a prêté serment en remplacement de la conseillère démissionnaire Benydin.