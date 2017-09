METRO EXPRESS — DÉRACINEMENT DES FAMILLES DE LA BUTTE ET BARKLY : Xavier Duval au gouvernement : « Pa donn la population raison pou révolté »

« Sa métro là pe dérailler ». C’est l’avertissement que réitère le leader de l’opposition au gouvernement. Xavier Duval a consacré la majeure partie de sa conférence de presse hier sur le délogement des familles vivant sur le tracé du Metro Express, plus particulièrement celles de Cité Barkly et de La Butte. Il dénonce « l’incompétence du gouvernement, principalement le ministre Bodha », et déplore la précipitation avec laquelle ce projet a été enclenché, dans un manque total de transparence et plein de contradictions, souligne-t-il. Il souhaite que le gouvernement tienne compte de son « impopularité » et « pou évite enn vrai drame humain et enn situation d’insécurité », lui demande de revoir l’échéance à laquelle ces familles doivent être délogées. Pour Xavier Duval, le gouvernement doit revoir de fond en comble sa stratégie de communication, car « nou pe risquer enn explosion social ».

Avant même le démarrage du projet Metro Express, la population est en train de vivre un vrai cauchemar. C’est ce qu’estime le leader de l’opposition face à la manière de faire du gouvernement concernant notamment le délogement des familles vivant sur le tracé prévu pour le métro. Xavier Duval dit comprendre l’inquiétude des habitants de La Butte, la peur qu’ils ressentent à l’idée d’autres glissements de terrain dans cette région à risque. « Et d’abord, quelle sécurité pour le métro lui-même sur ce tracé? » s’interroge-t-il avant de rappeler qu’il n’y a eu ni EIA ni études géotechniques dans le cadre de ce projet dont le contrat a déjà été alloué à Larsen & Toubro.

« Enn gouverna ki bat tout record d’impopularité»

Il a énuméré les millions de roupies additionnelles que l’État a dû dépenser pour le barrage de Bagatelle, pour la route Terre-Rouge-Verdun, pour lesquels, il n’y avait pas eu d’études géotechniques. «Quel sérieux une firme comme Larsen & Toubro démontre-t-elle lorsqu’elle accepte un projet d’une telle envergure sans études préalables ? » demande le leader du PMSD. Outre la rétention d’information, sous prétexte que l’Assemblée nationale est en congé, démontrant, selon lui, un manque de transparence dans les documents signés concernant ce projet, Xavier Duval note aussi des contradictions dans les actions du gouvernement : « A peine Nando Bodha a-t-il communiqué avec les syndicats du transport et pris des engagements, que le lendemain le Conseil des ministres renverse les choses et nomme un comité interministériel présidé par Ivan Collendavelloo pour s’occuper des employés. »

« Nous vivons un moment dangereux pour l’histoire du pays et Maurice ena enn gouverna ki bat tout record d’impopularité », a déclaré Xavier Duval. Il renchérit que « la population finn déjà plein, et j’espère que Maurice ne connaisse pas une même situation que février 99, soit des émeutes » et lance un appel aux dirigeants : « Pa donn la population raison pou révolté. » Il maintient que le Bus Rapid Transit est le meilleur système de transport moderne que Maurice devrait adopter et ne manque pas de saluer au passage le courage des employés du secteur du transport, qui, du fait qu’«il n’y a pas eu, jusqu’ici, de plan cohérent de réhabilitation pour eux vivent aussi dans l’angoisse ».

« Le gouvernement persiste avec un projet qui manque d’humanisme », soutient le leader de l’opposition. « Au lieu de traumatiser des familles, un plan de relogement et un moratoire d’un an pour qu’elles déménagent, si nécessaire, auraient été mieux accueillis par les habitants. Or, jusqu’à présent, il n’y a aucun plan de relogement, ni d’aide et pas de compensation pour ces gens», note-t-il. Il demande ainsi au gouvernement de revoir l’échéance à laquelle ces familles doivent déménager, et revoir également sa stratégie de communication sur ce dossier, en toute transparence, « sans quoi, projet-là pou capoter ».

« Taxis marrons: un rôle social et économique »

Le leader du PMSD a aussi parlé sur la situation des taxis et vans marrons. Il dit constater que « le gouvernement a reculé devant ses mesures drastiques d’infliger une pénalité de Rs 500 également aux passagers ». Xavier Duval dit considérer les taxis et vans marrons comme jouant un rôle social et économique très important dans le pays. Et de se demander pourquoi le gouvernement veut infliger des mesures drastiques alors que parallèlement il met en place le projet Metro Express dont le prix du trajet devrait être au même prix que celui d’un autobus actuellement, mais plus confortable et plus rapide, comme c’est déjà le cas avec les taxis et vans marrons : « Pourquoi une politique de deux poids deux mesures? » Si ce mode de transport existe, « ce qui zot populaire dans la population », dit-il, qui estime qu’il faut régulariser ce secteur important de l’économie de Maurice. Dans le même ordre d’idées, il estime que les autorités devraient aussi promouvoir le covoiturage, un moyen qui, selon lui, réglerait en grande partie le problème de trafic à Maurice.

Secteur portuaire : « Situation alarmante »

Dans un autre volet, le leader de l’opposition a souligné « son inquiétude » quant au secteur portuaire où il note une baisse de productivité qui, selon lui, menace la survie de ce secteur. Déjà, relève-t-il, «la compagnie MSC a transféré 75% de ses activités en Oman. La Cargo Handling Corporation (CHC) perd de ce fait un de ses plus gros pourvoyeurs ». Le sort des employés le préoccupe aussi: « C’est un secteur qui paye bien. Je lance un appel aux travailleurs de ne pas se laisser berner par des charlatans ». Xavier Duval se demande par ailleurs si les agissements des autorités n’ont pas pour but de mener la CHC à sa perte pour ensuite « bangoler » cette institution à un investisseur étranger.

Sur le plan économique, note-t-il, c’est la descente aux enfers selon le sondage de TNS auprès d’un échantillon de 750 personnes, qui souligne qu’en juin 2014, la confiance était à 15%, en janvier 2015, 54% et, en juin 2017, 14%. Le leader du PMSD se dit extrêmement inquiet pour la stabilité économique du pays. Selon lui, la croissance ne sera pas de 3,9% comme avancé par le gouvernement, mais entre 3,4 et 3,6% au maximum. Et la situation risque d’être pire l’année prochaine avec les nombreux problèmes qui guettent le secteur offshore. En deux ans, soutient-il, Maurice a perdu Rs 14 milliards d’exportation.

Au PMSD, on est d’avis que la popularité du gouvernement est en chute libre. A cet effet, Xavier Duval cite encore le dernier sondage TNS qui note « une grosse déception dans la population concernant les actions du gouvernement. »Une situation qui découle du fait que la population a réalisé qu’elle a été bernée par le régime en place, dit-il, et « c’est juste une question de temps avant que la population dévire sa gouvernma la ».

Xavier Duval a aussi fait état d’un deuxième rapport alarmant concernant Alvaro Sobrinho et réclame la démission du ministre Sudhir Seesungkur après la décision du DPP de poursuivre le directeur des compagnies d’Alvaro Sobrinho.