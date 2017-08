METRO EXPRESS: Eléphant blanc ou réel proj et d’utilité publique ?

Eléphant blanc ou réel projet d’utilité publique ? Toujours est-il qu’il existe des acteurs de la société civile qui croient dans les bienfaits du projet Metro Express. Far from the madding crowd des “anti” où se côtoient, pêle-mêle, certes des opposants sincères, mais aussi nombre de contestataires politiquement motivés quand ils ne sont pas, tout simplement, des porte-voix de lobbies intéressés, Week-End donne, cette semaine, la parole à trois des représentants d’organisations favorables à ce projet de mode alternatif de transport en commun par voie ferrée : Suttyadeo Tengur de l’Association pour la protection de l’environnement et des consommateurs (APEC), Sylvio Michel, leader des Verts fraternels et le syndicaliste Reeaz Chuttoo, négociateur de la Confédération des travailleurs du secteur privé (CTSP).

Métro, Tramway, Monorail : Suttyadeo Tengur de l’APEC estime qu’importe le nom qu’on lui donne, un nouveau mode de transport en commun par voie ferrée aura surtout pour avantage d’offrir au public voyageur un choix additionnel de se déplacer d’un endroit à l’autre. Aussi, pour lui, ce mode alternatif de transport ne pourra que favoriser encore plus la compétition au profit des voyageurs. Il soutient que cette offre additionnelle de transport en commun ne pourra « qu’empower » encore plus les usagers dans l’esprit même de l’adage à l’effet qu’en toute circonstance « le client est roi ».

L’autre raison pour laquelle l’animateur de l’APEC se déclare favorable au Metro Express : l’épineux problème de congestion routière. Il rappelle que selon les estimations officielles, ce problème qui coûte actuellement Rs 4 milliards au pays lui coûtera, bientôt, Rs 9 milliards à l’horizon 2020. Il fait valoir, par ailleurs, l’incidence d’un trop-plein de véhicules automobiles en tout genre à Maurice sur l’environnement.

Aussi, pour Suttyodeo Tengur, un mode alternatif de transport sur voie ferrée fonctionnant à l’électricité aura pour avantage d’assainir l’air ambiant qui favorisera un mieux-être, notamment pour le public voyageur. Outre son potentiel, selon lui, de stimuler les activités économiques au terme de sa mise en oeuvre, le responsable de l’APEC souligne que de par son ampleur et des investissements qu’il requiert, ce projet de nouveau mode de transport favorisera déjà, dans l’immédiat, les métiers de la construction.

Pour sa part, Sylvio Michel, leader des Verts fraternels, rappelle, d’abord, qu’un mode alternatif de transport par voie ferrée est un projet qui remonte aussi loin qu’aux années 1975/76. Ancien député du MMM, il dit se souvenir que le programme électoral des mauves pour les élections générales de décembre 1976 faisait déjà mention d’un projet de monorail. Projet qui, dit-il, allait de nouveau refaire surface dans les années 1980 sous un gouvernement MSM dirigé par sir Anerood Jugnauth.

« Tracé propre et rapidité »

“Au Verts fraternel, nous avons toujours été en faveur d’un tel projet qui, d’ailleurs, figurait dans notre programme pour les dernières législatives de décembre 2014”, indique-t-il. Citant l’exemple de la Tunisie, le responsable des Verts fraternels souligne que ce qui est envisagé ne viendra qu’offrir un choix additionnel aux voyageurs puisque le transport par autobus et par taxis demeureront. Sauf que, opérant sur un tracé propre qui lui est exclusivement dédié, et ayant, en toute circonstance, priorité sur les véhicules automobiles aux intersections, le Metro Express est appelé à relier plus rapidement un point à l’autre.

Selon Sylvio Michel, à elle seule, cette voie propre est susceptible de largement régler le gros problème d’embouteillage. Il cite en exemple es énormes difficultés que peuvent, par exemple, rencontrer ceux qui doivent voyager de Baie-du-Cap à Cap-Malheureux, et vice-versa, via Bambous et Port-Louis, surtout aux heures de pointe. L’animateur des Verts fraternels évoque, dans la foulée, l’énorme facture énergétique chaque année dépensée dans l’achat des carburants fossiles pour véhicules en vue de répondre à la demande d’un parc automobile sans cesse croissant.

Citant, entre autres, la construction, dans le temps, de l’autoroute M1, alors connue comme la Route Burton, ou encore les premiers travaux de mise en place d’un système de tout-à-l’égout en remplacement des anciens « pit latrine » par la société McAlpin, Sylvio Michel estime que l’Histoire du pays abonde en exemples où des projets qui avaient pour vocation de projeter le pays dans une nouvelle phase de son développement ont été souvent « hystériquement combattus avant qu’ils ne évèlent leur grande utilité avec le temps ». Pour lui, tel est, encore une fois, la vocation de l’actuel projet dit de Metro Express.

Il indique néanmoins que son organisation se montrera « vigilant » dans la défense des intérêts des travailleurs de l’industrie du transport par autobus, dont l’emploi pourrait se voir menacer avec ce projet de mode alternatif de transport en commun. Citant l’exemple d’antan dans le port avec l’entrée en vigueur de la Cargo Handling Corporation (CHC) et du Bulk Sugar Terminal (BST) de même que le Volontary Retirement Scheme (VRS) avec la centralisation dans l’industrie sucrière, Sylvio Michel estime qu’un plan social sur ce genre de modèles doit être mis en place.

Mais déjà, il se réjouit que le ministre de tutelle ait tendu la perche aux syncalistes en vue de l’amorce d’un dialogue. En vue d’atténuer les contestations qu’il estime souvent injustifiées, il souhaite, comme d’autres, que les autorités rendent publiques toutes les études relatives au projet pour permettre à tout un chacun de s’en faire une meilleure idée.

« Congestion routière et licenciements »

Autre partisan du Metro Express, Reeaz Chuttoo de la Confédération des travailleurs du secteur privé (CTSP), qui ne manque pas de souligner que, selon les estimations, chaque année, les salaires d’au moins un millier de salariés sont diminués pour retards successifs au travail sans compter ceux qui sont tout simplement renvoyés de leur emploi pour le même motif. Une conséquence, dit-il, du gros problème de transport. Il estime que le nouveau mode de transport envisagé aura un triple effet bénéfique sur l’environnement, l’économie et le social.

C’est, dit-il, sur la base du respect des quatre conditions qu’elle s’était imposées que la CTSP se dit favorable au projet. Celles-ci portent sur (i) son empreinte positive sur l’environnement ; (ii) les coûts des tickets, et qu’ainsi les usagers ne soient pas pénalisés par rapport aux coûts du ticket d’autobus ; (iii) que le projet aide à, sinon régler, du moins largement atténuer le problème de congestion, notamment aux heures de pointe et (iv) que le projet s’accompagne d’un plan de formation et de recyclage pour les salariés du transport par autobus qui seront directement concernés.

Reeaz Chuttoo laisse entendre que, selon les estimations, un millier de postes de receveurs pourraient être abolis avec l’adoption projetée des Smart Cards. L’avènement du Metro Express pourrait aussi signifier, selon lui, une diminution du global pay packet des employés d’autobus à la faveur d’une réduction des heures supplémentaires. « Nous sommes donc pour le projet, mais pas aveuglément », déclare le syndicaliste.

Il se réjouit, quand même, qu’après avoir longtemps ignoré une demande du syndicat pour des négociations en vue d’un accord collectif pour une augmentation des salaires, la direction de la Corporation Nationale de Transport (CNT) s’est excusée devant l’Employment Relations Tribunal (ERT) quand l’affaire a été référée au tribunal. Maintenant que les négociations avec le ministre Nando Bodha ont été ouvertes avec une première réunion prévue le jeudi 24 août, Reeaz Chuttoo dit que son syndicat demandera au ministre le nombre de travailleurs du transport par autobus qui seront recyclés pour faire opérer le Metro Express, de même que les catégories d’employés concernées.

« En tant que syndicat, notre objectif est, d’abord, de sauver des emplois au moyen d’une formation et d’un recyclage. La demande pour un VRS reste, pour le moment, un ultime de recours », dit-il. Reeaz Chuttoo, qui se veut raisonnable, ne manque pas d’ajouter qu’en fait, le temps que le Metro Express ne commence partiellement à opérer à partir de septembre 2019 et pleinement en septembre 2021, « des centaines de travailleurs » de l’industrie par autobus qui sont parmi les plus âgés auront eu le temps de partir en retraite. Aussi, la CTSP, dit-il, ne trouve pas l’utilité de faire de la résistance coûte que coûte.