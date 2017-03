MÉTRO EXPRESS - EXEMPTION DU PROJET DE L’ENVIRONMENT PROTECTION ACT : Vasantt Joggoo, « Irresponsable et antidémocratique »

Le Dr Vasantt Joggoo, un consultant en sauvegarde environnementale pour la Banque mondiale, s’élève contre la décision du gouvernement d’exempter le projet métro express d’une demande pour une Environment Impact Assessment Licence. Il estime que c’est une « décision irresponsable, antidémocratique et contraire aux principes de base de nombreuses conventions auxquelles Maurice a librement souscrit ».

Dans une déclaration ce matin au Mauricien, le Dr Vasantt Jogoo explique les implications de l’amendement apporté à l’Environmental Protection Act (EPA) qui permet au projet métro express d’échapper à l’obligation de soumettre une étude d’impact environnemental (Environment Impact Assessment Report — EIA Report) pour l’obtention d’une EIA Licence. Une telle étude, commanditée par le promoteur d’un projet, décline les éventuels impacts de son projet sur l’environnement et les mesures qu’il propose d’apporter pour les atténuer.

Le 3 mars, le ministre de l’Environnement, Étienne Sinatambou, a amendé la partie B du 5e Schedule de l’EPA afin que le projet métro express entrepris par Metro Express Ltd, une compagnie dûment enregistrée et portant le numéro C16142606, soit exempté de soumettre un EIA Report. « C’est une décision irresponsable, antidémocratique et contraire aux principes de base de nombreuses conventions auxquelles l’Île Maurice a librement souscrit », s’indigne Vasantt Jogoo.

Selon l’expert, l’évaluation environnementale d’un projet s’est progressivement approprié à Maurice une place de choix dans le processus de mise en œuvre des politiques de développement durable désormais inhérentes à tout processus de développement.

« Irresponsable, car cette décision porte atteinte à l’intégrité du cadre législatif et réglementaire de l’EIA et de la protection de l’environnement en général. Le projet métro léger est le plus gros projet d’infrastructure que Maurice aurait connu dans son histoire. Pourquoi, donc, l’exempter de l’obligation de se soumettre à l’EIA ? » poursuit Vasantt Jogoo.

« Cette décision est d’autre part antidémocratique, car elle va à l’encontre des pratiques de bonne gouvernance », martèle l’expert. Il affirme que le public doit être consulté avant que tout projet ne soit finalisé. « La participation du public dans le processus de décision garantit le succès du projet ».

Pour Vasantt Jogoo, l’expropriation des résidents se trouvant sur le tracé du métro express et la réinstallation involontaire ailleurs doit se faire dans le respect des normes internationales et démocratiques.

« La compensation en elle-même n’est pas suffisante. Il faut mettre en place un processus d’accompagnement pour faciliter leur réinstallation et il faut leur recréer un cadre et une qualité de vie égale ou même supérieure à ce qui existait avant ».

« Le projet métro express n’est pas un petit projet régional comme la construction d’une usine. C’est un projet d’une ampleur nationale. Le métro express étant le plus gros chantier, le promoteur doit obligatoirement prévoir tous les impacts que le projet pourrait générer, et prendre les mesures mitigatoires pour atténuer ces impacts », martèle l’expert.

En outre, poursuit notre interlocuteur, étant un gros chantier, les impacts pendant la construction et pendant l’opération du projet sont multiples, significatifs et de longue durée. « Un plan de gestion environnementale doit nécessairement être préparé, soumis à des consultations publiques et approuvé par les parties prenantes. Ce plan de gestion devient une partie intégrale du contrat de construction, et soumis à une surveillance pendant toute la durée de la phase de construction », fait-il observer.

Vasantt Jogoo se demande comment est-ce que l’État mauricien pourra aller prétendre devant les tribunes des instances internationales que Maurice, un petit État insulaire très vulnérable aux catastrophes naturelles, a besoin d’aide financière ou autre s’il fait fi de ses obligations en matière de protection de l’environnement. « Les conventions de Rio, par exemple, reconnaissent l’EIA comme outil de décision éclairée vers le développement durable », conclut-il.