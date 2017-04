MÉTRO EXPRESS - LA BUTTE, PORT-LOUIS : Des habitants inquiets attendent toujours plus de détails

À une question parlementaire du député Patrick Armance, cette semaine, sur la compulsory acquisition de certaines terres à La Butte, le ministre des Infrastructures publiques et du Transport, Nando Bodha, a indiqué que son ministère considérerait chaque cas, un à un, sur une base humanitaire. Quant à donner plus de détails sur le projet, le ministre a indiqué qu’ils seront rendus publics à la conclusion de l’exercice de Request for Proposal dont la clôture est fixée au 16 mai prochain. En attendant, des habitants concernés par le tracé à La Butte, ne vivent plus. Certains n’entendent pas bouger de l’endroit où ils ont vécu plus d’une trentaine d’années, de surcroît, avec un préavis de seulement trois mois. Ils mettent en relief le « sérieux problème » de glissement de terrain pour souligner la dangerosité du projet dans cet endroit. Le Front commun national, lui, organise une manif le 20 avril à Port-Louis.

Nazooma Rujubali habite la rue Mgr Leen, Port-Louis, depuis 33 ans et son époux depuis encore plus longtemps. « Mon beau-père a vendu des gâteaux piments pour construire sa maison ici. Par la suite, mon mari a construit notre maison de ses propres mains, petit à petit. C’est la raison pour laquelle il est d’autant plus affecté. Cette histoire le fatigue alors qu’il souffre déjà du diabète. Il n’arrive plus à manger. Nous ne dormons plus. Le sommeil nous a fuis. Ce n’est guère facile que tout d’un coup l’on vienne vous dire d’évacuer l’endroit où vous avez toujours vécu dans un délai de trois mois », témoigne cette mère de famille, le visage fermé et les traits visiblement tirés par le manque de sommeil. Dans une lettre datée du 23 mars, le ministère des Terres et du Logement écrit qu’une somme de Rs 1 509 394.89 a été approuvée pour être payée aux héritiers de ses beaux-parents. Nazooma Rujubali fait ressortir qu’il y a quatre héritiers et que chaque famille aura de fait environ Rs 375 000. « Comment voulez-vous acheter un terrain avec cette somme ? » s’exaspère-t-elle. « Nous n’aurons même pas une maison en tôle avec cet argent ! En trois mois, comment pouvons-nous aller à la recherche d’un terrain ? » s’offusque-t-elle encore. Sans compter qu’il y a aussi son fils, « qui s’est marié en 2014 et qui a commencé à construire à l’arrière mais qui n’a pu terminer sa maison ».

La lettre invite les habitants de cette propriété à quitter les lieux en ces termes : « Heirs of Late Mrs Mansoor Rujubali are therefore given a delay of three months as from the date of this letter to quit and vacate the above-mentioned site of the extent of 137.18m2 as same will be used for the implementation of the Metro Express Project ». Mais, pour l’heure, la famille Rujubali n’effectue aucune démarche dans le sens de l’acquisition d’un terrain, si ce n’est que l’époux de Nazooma Rujubali s’est engagé pleinement dans les diverses rencontres du Front commun national en vue de contester le projet. « On a laissé entendre qu’on nous ferait évacuer par des policiers. Mais, nous ne bougerons pas d’ici ! »

Nazooma Rujubali regrette le fait que jusqu’ici « aucun représentant des autorités ne soit venu nous voir pour discuter de ce problème ». « Nous avons simplement reçu la visite d’un arpenteur qui nous a indiqué l’endroit où le métro devrait passer », soit la quasi-totalité de la cour familiale. « Lakaz-la, ki ete sa ? Gato sa ? Pou koupe en de ! » Pour les Rujubali, « il existe une alternative, celle de faire passer le métro sur des pilotis ».

Glissement de terrain

L’époux de Nazooma Rujubali fait ressortir que cet endroit de la capitale est touché par « un sérieux problème de glissement de terrain ». « Toutes ces maisons ont été endommagées dans les années 80. Le gouvernement n’en tient-il pas compte ? Il y aura mort d’homme. En temps de grosses pluies, beaucoup d’eau descend ici. Qu’adviendra-t-il du métro qui passera ici ? Cela ne mettra-t-il pas en danger les passagers eux-mêmes en temps de pluies ». Nazooma Rujubali renchérit : « En temps de grosses pluies, le sol s’ouvre dans notre cour pour se refermer de lui-même après. »

Plus bas, en descendant vers La Butte, la voisine des Rujubali, la famille Beegun, verra son garage, sa cuisine, sa salle de bain et les toilettes disparaître, sans compter les chambres des deux étages au-dessus si le projet va de l’avant. « Cela fait 40 ans que j’habite ici. J’ai passé toute mon enfance dans cette maison que ma mère a fait construire phase par phase », raconte Mme Beegun, la seule héritière. Une partie de sa maison se trouve sur une terre de l’État, soit sur environ 55 toises. « Ici, j’habite avec mon mari et mes deux enfants dont mon fils qui est marié ». Le gouvernement a proposé à la famille Beegun Rs 1,1 M en compensation de la partie de terrain qu’elle doit céder. Elle estime qu’après avoir fait entendre leur voix, « les autorités ont décidé de prendre cas par cas ». « Moi, quand on m’a appelé, on m’a dit que l’ingénieur doit voir si l’autre partie de la maison qui n’est pas concernée pourra tenir ». Mme Beegun se demande si « les principaux concernés ont travaillé sur le plan actuel ou sur un plan datant de 40 ans où les habitants n’avaient pas encore fait d’extension sur leur terrain. On a l’impression qu’ils ont cru que tous ces terrains sont vagues. Qu’en est-il des glissements de terrain ici ? A-t-on payé les ingénieurs pour dire qu’il n’y a pas de glissements de terrain, que l’endroit peut recevoir le métro ? » se demande-t-elle encore. « Avant les élections, les députés étaient venus nous quémander nos votes nous assurant que le projet de métro express n’irait pas de l’avant… »

Nando Bodha :

« Nous considérerons chaque cas sur une base humanitaire »

Lors d’une question parlementaire, mardi dernier, le député Patrick Armance (PMSD, GRNW/Port-Louis Ouest) a plaidé en faveur des habitants de La Butte ayant reçu une demande de quitter leur maison. Il a fait ressortir que certains n’avaient qu’un mois pour déménager. Il en a appelé au ministre des Infrastructures publiques et du Transport pour « leur donner plus de temps, au moins, jusqu’à ce que le projet soit finalisé ». Ce à quoi Nando Bodha a répondu : « Cette question a été soulevée et j’ai donné l’assurance et j’ai dit que nous avons un comité qui considérera chaque cas sur une base individuelle. Je pense que six familles ont rencontré le secrétaire permanent de mon ministère la semaine dernière. Cette semaine, nous allons rencontrer toutes les familles et nous considérerons chaque cas sur une base humanitaire. Je comprends que cela constitue une perturbation de la vie sociale et familiale. Nous considérerons cela. » Le ministre a aussi indiqué, en réponse à une autre question, qu’au 6 avril 2017, Rs 279 M ont été payées comme compensation pour l’acquisition de terrains se trouvant sur le tracé du métro express et Rs 21,9 M ont été payées sur une base intérimaire en attendant une réévaluation.