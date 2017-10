METRO EXPRESS—DE LA PLACE VICTORIA À CAMP BENOÎT: Le tracé à Port-Louis

Si l’on savait jusqu’ici que les régions de La Butte et de Mgr Leen, dans la capitale, étaient comprises dans le tracé du métro, on se posait des questions quant aux autres parties de la capitale qui constitueront son itinéraire. Le Mauricien est allé prendre connaissance, de manière plus précise, des endroits qui verront passer ce nouveau moyen de transport dans l’île. Soit, de la Place Victoria à Camp Benoît. Dans la région de La Butte, la démolition partielle des maisons annonce déjà le début prochain du chantier. De l’autre côté, à Camp Chapelon, près du premier pont du chemin ferroviaire, des habitants concernés par le tracé ne sont pas encore sûrs de la partie de terrain dont ils devront se séparer.

Selon des sources bien informées, d’après le plan du tracé du métro dans la capitale, ce moyen de transport desservira deux gares à Port-Louis, soit à la Place de l’Immigration et à l’ancienne gare de train, où se trouve le bâtiment en pierre, au Caudan, et qui sert actuellement de parkings à la firme IBL. Cette gare sera connue comme la gare Victoria. De la Place Victoria, le métro passera sur pilotis devant le kovil se trouvant près du rond-point de Caudan, survolera la passerelle de Caudan pour ensuite passer juste à côté du bâtiment Peninsula (Top FM), pour poursuivre sa route rue Lafleur. Toujours sur pilotis, le métro poursuivra son itinéraire au-dessus du garage RDS, rue Motais. De là, il survolera l’ancien marché de La Butte, qui ne sera, soit dit en passant, pas démoli, pour monter jusqu’à ce qui était la maison des Rujubali, rue Mgr Leen. De la rue Mgr Leen, le métro longera le flanc de la montagne, poursuivra en passant derrière le Centre culturel chinois et le Rajiv Gandhi Science Centre pour rejoindre la Old Moka Road, Plaine Lauzun, où il passera au-dessus de l’espace autrefois occupé par Automart, en face de l’usine de savons. Juste devant celle-ci, ce qui était jusqu’à dernièrement un petit jardin d’enfants cédera l’espace au métro, qui survolera l’autoroute pour contourner vers la gauche, juste devant le CEB. Il passera en parallèle à la station du CEB, rue connue comme “chemin rail”. De là, le métro passera sur l’ancien pont, soit le premier pont du chemin ferroviaire pour ensuite se diriger vers Grande-Rivière-Nord-Ouest et ensuite vers la montée S et Camp Benoît pour rallier Richelieu. À Camp Benoît, le projet ne devrait pas être réalisé sur pilotis.

Déjà la semaine dernière, rue Motais, près de La Butte, la Wastewater Management Authority (WMA) procédait au marquage des tout-à-l'égout un peu partout afin que les constructeurs puissent les identifier. Dans cette même rue, deux blocs de maison partiellement démolis annoncent l’imminence du chantier. De même, rue Lafleur, les anciens habitants de cette maison donnant sur l’autoroute ont déjà déménagé malgré eux pour laisser place au développement. Si les arbres fruitiers de cette ancienne cour familiale sont encore là, les autorités elles, ont déjà marqué leur territoire en détruisant en partie le bâtiment.

Rue Motais, le garagiste Darma Ramasawmy doit partir incessamment. Malgré toute la difficulté que comporte, selon lui, ce déménagement, celui qui occupe les lieux depuis 40 ans dit ne pas être contre le développement et être d’accord pour quitter les lieux. Toutefois, il plaide pour que le gouvernement revoie à la baisse le coût du bail dont il devra s’acquitter une fois qu’il occupera le nouveau terrain non loin que le gouvernement lui a trouvé. « Le gouvernement m’a donné un terrain à bail. Je vais devoir payer Rs 75 000 par an alors que, jusqu’ici, je payais Rs 480. C’est beaucoup, d’autant que j’ai des employés et que le travail a diminué. Si je paye et que j’ai la garantie que le terrain sera pour moi dans 20 ans, c’est concevable. Mais il n’a pas été question de cela », dit-il.

À la Old Moka Road, juste avant d’accéder à l’autoroute, un espace qui servait jusqu’à récemment à un petit jardin d’enfants a déjà vu les jeux être enlevés en vue du projet Metro Express. Une habitante de la localité depuis 60 ans regrette qu’il n’y ait « ici aucun lieu de distraction », précisant ne pas être contre le développement. « Il n’y a jamais eu de projet ici. Nous devons emmener nos enfants à Marie-Reine-de-la-Paix ou aux Salines. Quand le métro viendra, nous saurons vraiment si cela vaut la peine. Certaines personnes ne peuvent pas entendre le bruit des motos devant leur porte. Maintenant, entendre des trams passer devant sa porte… », dit-elle.

Plus loin, vers l’ancien pont du chemin ferroviaire, après le CEB, à Camp Chapelon, une habitante de rue Robert Stein a appris, il y a deux semaines seulement, qu’elle devra céder une partie de son terrain. Toutefois, elle dit ne pas avoir une idée précise où et combien exactement. « En 2015, on a reçu une notice. Mais comme pour les dernières élections, on avait annoncé qu’on n’irait plus de l’avant avec ce projet, j’ai déchiré les lettres. Puis il y a deux semaines de cela, on m’écrit pour me dire de me référer aux anciennes lettres », explique-t-elle. Son voisin, lui, déplore que, depuis l’ancien gouvernement, « on est venu effectuer des marquages sur mon mur pour délimiter l’espace que l’on doit céder ». Il ajoute : « Mais depuis, on en a fait quatre. Ils ne sont jamais pareils ! » Réticences des habitants ou pas, le gouvernement est bien décidé à aller de l’avant avec le projet.

GARE VICTORIA—PROJET URBAN TERMINAL—LA MAIRIE: « Nous travaillons pour que

les marchands n’aient pas à bouger »

Dans le cadre de la mise en chantier du projet Urban Terminal, dont les travaux devront durer 18 mois, selon les indications de la mairie de Port-Louis, la possibilité que les marchands ambulants aient à bouger le temps de la construction a été évoquée. Le conseiller et ancien maire Oomar Kooligan a dit en revanche qu’il comptait « trouver un moyen avec les promoteurs pour que les marchands n’aient pas à être délocalisés ».

L’Urban Terminal du Metro Express, qui devrait coûter Rs 1,6 milliard, comprendra un espace commercial avec quelque 1 200 places pour les marchands ambulants, des espaces bureaux, une gare routière et 1 000 parkings. Le projet, sis à l’actuelle gare Victoria, sera réalisé par le ministère des Infrastructures publiques en partenariat avec des promoteurs privés. Si les marchands disent souhaiter obtenir des éclaircissements quant à leur avenir, le Lord-maire, Daniel Laurent, indique que « rien n’est finalisé ». Il précise : « Nous n’avons reçu aucune date encore quant au début des travaux. Pour l’instant, les marchands travaillent sur place. Nous les avons déjà rencontrés pour leur expliquer la situation. Nous attendons à présent de connaître la date des travaux du ministère. Il y a un comité qui siège sur ce projet. »

Pour sa part, le conseiller Oomar Kooligan indique que la mairie cherche à trouver un accord avec le promoteur. « Nous leur avons proposé de réaliser le projet en deux phases afin que, lorsque la première phase est en construction, il y ait de la place pour garder les marchands et pareillement pour la deuxième phase. Nous devons aussi penser à l’endroit où la gare d’autobus sera placée et si les marchands peuvent y rester. Si une telle chose n’est pas possible, nous chercherons d’autres endroits. Il y a quelques places à Ruisseau du Pouce. Nous travaillons en vue de trouver d’autres endroits où les marchands pourront travailler car les travaux dureront environ 18 mois », explique-t-il.

Concernant la location des étals dans le nouveau centre commercial, les marchands ambulants auraient été d’accord pour une somme de Rs 3 000 par mois, soit Rs 100 par jour.