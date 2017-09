METRO EXPRESS : La première phase (PL/RH) coûtera Rs 10 milliards

Larsen & Toubro a soumis au cours de la semaine écoulée un calendrier détaillé des travaux sur le tronçon Caudan/Rose-Hill, livrable en septembre 2019

Le taux de croissance devra être dopé au cours des deux prochaines années avec des investissements dans le secteur de la construction. Et pour cause, les fonds nécessaires pour la livraison et la mise en opération du tronçon entre Caudan et Rose-Hill du Metro Express en septembre 2019 sont évalués à quelque Rs 10 milliards. C’est ce qu’a appris Week-End de sources autorisées à la veille de la cérémonie de la pose de la première pierre du Metro Depot à Richelieu, jeudi, par le Premier ministre, Pravind Jugnauth. En parallèle à la première réunion du Steering Committee du projet Metro Express mercredi dernier, les contracteurs de Larsen & Toubro ont soumis un calendrier détaillé des travaux pour cette première partie du trajet, avec pour points cardinaux le début des travaux pour la construction d’un nouveau pont ferroviaire enjambant les falaises de Grande-Rivière-Nord-Ouest à partir de novembre prochain et l’entrée sud de Port-Louis transformée en un véritable chantier à partir de février 2018.

En prévision d’une nouvelle cérémonie protocolaire de pose de première pierre du dépôt du Metro Express à Richelieu, où sera également installée la tour de contrôle pour la gestion des mouvements des URBOS 100 sur les rails, des sous-contracteurs de Larsen & Toubro s’activent avec des travaux de déblayage pour livrer le site avant jeudi. Hier, des ouvriers étaient à pied d’œuvre en vue d’accélérer les travaux préparatifs. À cette occasion, Pravind Jugnauth pourra donner des indications sur les travaux à venir susceptibles de bousculer les habitudes des usagers de la route.

Les travaux devront gagner en intensité au fil des mois car la région entre Richelieu et Barkly devra également accueillir des logements temporaires pour la main-d’œuvre étrangère, qui sera nécessaire. « Larsen & Toubro, qui a identifié la firme General Construction en tant que principal contracteur et avec également les services d’une série de sous-contracteurs locaux retenus, a donné la garantie que priorité sera accordée à la main-d’œuvre locale dans la mesure du possible », fait-on ressortir dans les milieux autorisés de la société d’État Metro Express Limited (MEL).

Toujours au chapitre des ressources humaines, MEL lancera dans les prochains jour un appel de candidatures à Maurice et à l’étranger en vue de recruter un Chief Executive Officer. Le nouveau patron de Metro Express, qui devra être en poste au plus tard à la fin de cette année, aura deux attributions majeures dans un premier temps. D’abord, de concert avec le board de MEL, il devra procéder au renforcement du staffing technique et administratif pour assurer la gestion de ce système ferroviaire. Ensuite, il sera le point focal au cours de la période des travaux et assurant du même coup la coordination avec le Steering Committee mis sur pied pour un monitoring constant des progrès réalisés sur le chantier de Rs 18,8 milliards.

Au terme des détails du schedule of work avec en annexe un timeline menant à la livraison de septembre 2019 établi par Larsen & Toubro et communiqué aux autorités, les travaux de construction d’un nouveau pont à côté du vieux pont ferroviaire de la Grande-Rivière-Sud-Ouest devront démarrer vers novembre prochain vu que les derniers éléments techniques de ce gros œuvre sont actuellement au stade de conceptualisation, de même que ceux pour les autres parties surélevées de la voie ferrée.

Congestion routière : véritable casse-tête

Par contre, d’ici à février de l’année prochaine, l’entrée sud de Port-Louis prendra l’allure d’un gros chantier avec d’importants travaux en cours pour rallier la voie ferrée au terminal de Caudan. Cette partie des travaux devra constituer un véritable casse-tête pour les responsables du projet car des répercussions sont à craindre sur le flux de trafic routier, avec des possibilités de congestion non seulement aux heures de pointe. Les membres du Trafic Troubleshooting Committee, comprenant principalement des représentants de la Trafic Branch et du ministère des Infrastructures publiques, sont appelés à élaborer une série de déviations de trafic routier et de contingency plans en vue d’atténuer au maximum ces difficultés.

D’autre part, les travaux du Metro Express entre Richelieu et Beau-Bassin sont présentés comme état des plus faciles. « Ce trajet traverse ce qu’on appelle dans le jargon des greenfields. Les contracteurs n’auront qu’à déblayer les sites, procéder à des fouilles pour la pose des rails », affirme-t-on, avant que les rails n’abordent la Promenade Roland Armand pour rallier l’Urban Terminal de la gare routière Cardinal Jean Margéot au centre de Rose-Hill.

En marge des développements sur le terrain, la première réunion du Joint Project Monitoring Committee Inde/Maurice s’est déroulée en début de semaine dernière avec le déplacement d’une délégation de haut niveau de New Delhi, menée par Dr Sumeet Jerath, secrétaire supplémentaire et conseiller financier au ministère des Affaires extérieures. La décision de mettre sur pied le Steering Committee pour superviser les travaux a été entérinée avec cette dernière instance, comprenant des membres de MEL, Larsen & Toubri, des consultants de RITES Ltd, des Infrastructures publiques et des Finances, se réunissant chaque semaine.

De leur côté, les opérateurs du transport en commun de même que des employés de ce secteur, qui avaient déjà fait part de leurs appréhensions au gouvernement, devront faire encore preuve de patience et resteront sur leur faim. Le Conseil des ministres a confirmé, vendredi, la mise sur pied du comité Collendavelloo pour évaluer l’impact du Metro Express sur l’industrie du transport par autobus. Les autres membres de comité sont les ministres des Infrastructures publiques, Nando Bodha, des Arts et de la Culture, Pritvirajsing Roopun, l’Attorney General, Maneesh Gobin, de l’Intégration sociale, Alain Wong, du Travail, Sudesh Callychurn, des Administrations régionales, Mahen Jhugroo, de la Fonction publique, Eddy Boissézon, et des Services financiers, Sudhir Sesungkur.