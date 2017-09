METRO EXPRESS : Les taximen de Rose-Hill n’en démordent pas

Le tracé du projet Metro Express continue à faire des remous. Les 14 chauffeurs de taxi de la rue Duncan Taylor à Rose-Hill ont appris par la National Transport Authority qu’ils devront plier bagage. Mais l’idée de bouger vers l’avenue Sir Gaëtan Duval n’enchante guère ces taximen, qui ne comptent pas rester les bras croisés. Ils n’ont pas reçu de lettre les informant d’un quelconque délai, pour l’instant.

Les 14 chauffeurs revendiquent, entre autres, le fait d’avoir payé et obtenu des “patentes” « pour opérer à côté du bazar ». « Nou pa kont devlopman, me pa kapav avoy nou 400 mett pli loin kot nou pou perdi bann bon klian bazar ek sipermarse Way », martèle Sajan Jhuroo, désigné porte-parole par ses compères. « Nou pa pou al lari Sir Gaëtan Duval, parski pa blie ki nou ena fami pou nourri », poursuit-il. Au moment où il s’exprimait, le député du MMM Rajesh Bhagwan, dont la voiture était stationnée devant le bazar, nous a fait une brève déclaration. Tentes et sacs en main, il déclare : « Nando Bodha finn fail ! Proze-la pe fer bout par bout e li pa bon. » Le député du N°20 estime qu’un plan global, avec les taximen, commerçants, habitants et autorités concernées, le tout avec des discussions autour d’une table, « aurait été nécessaire afin d’assainir cette situation » devenue, selon Rajesh Bhagwan, « très embarrassante pour la majorité gouvernementale. »

Ces taximen souhaitent entamer des « discussions franches » avec la NTA et les autorités. Ils souhaiteraient être redéployés vers la rue Mamade Nala, qui se situe juste à côté du bazar. Le stationnement Da Patten, en face su stade Sir Gaëtan Duval, serait pour eux également « une option à ne pas négliger. » Et d’ajouter : « Certains d’entre nous exercent à la rue Duncan Taylor depuis plus de 30 ans. » L’attaché de presse du ministère des Infrastructures publiques et du Transport, Pradeep Goburdhun, que nous avons joint au téléphone, a été peu loquace sur le délai qui sera accordé et le sort qui sera réservé aux taximen. « Voyez avec la mairie. C’est elle qui s’en occupe. »

Pour sa part, le maire de Beau-Bassin-Rose-Hill, Ken Fong, explique à Week-End « vouloir prôner le dialogue », mais souligne que la mairie se fie uniquement aux recommandations et survey de la National Transport Authority dans le cadre du tracé Metro Express. « Nous avons fait des propositions à la NTA et je tiens à assurer que je rencontrerai des cadres de la compagnie nationale de transport afin de trouver une issue. » Le manque de place aux alentours du bazar serait le souci majeur pour le maire des villes sœurs.

Les commerçants du bâtiment se trouvant juste à côté de la place de taxi sont également dans l’expectative. Les travaux du Metro Express pourraient incommoder les magasins de prêt-à-porter Spirit Collection, Promotion Shop et la partie abritant Play Online Foot Betting . Le propriétaire des lieux souligne son inquiétude quant aux dégâts que ces travaux pourraient causer à son emplacement. Il affirme par ailleurs n’avoir reçu aucun document lui demandant de vider les lieux.