MÉTRO EXPRESS : Nous voulons des garanties écrites, selon le Front commun syndicat transport

Loin de rassurer les employés des compagnies de transports en commun, les propos du Premier ministre, Pravind Jugnauth, vendredi lors de la pose de la première pierre du métro express au Caudan, quant à leur sécurité d’emploi, n’a fait que raviver leur méfiance. Ils exigent « des garanties écrites ». Dans une lettre commune au gouvernement, ils réclament une rencontre avec le ministre Nando Bodha pour « éclaircir l’opacité entourant ce projet ».

« Nou nepli anvi tann bann parol anler koumsa. Gouvernman l’Alliance Lepep ti finn promet ki pa ti pou ena metro leze. Zot pa finn respekte zot promes. Aster, nou le bann garanti ekri ki zot pa pou tous nou pie douri », a déclaré hier matin Gessiyka Frivet, secrétaire de l’Association Travayer Transport par Autobus, au Mauricien. Avec la Bus Industry Traffic Offices Union (BITOU) et la United Bus Service Employees Union (UBSEU) ainsi que d’autres syndicats d’employés des compagnies de transports publics, cette association fait partie du Front Commun Syndicat Transport.

En effet, vendredi lors de la pose de la première pierre du métro express, tout en expliquant que le projet créera des emplois, le Premier ministre a tenu à rassurer les employés du secteur du transport par autobus qui avaient manifesté la veille leur crainte par rapport à ce projet en marchant dans les rues de Port-Louis. « Je donne l’assurance qu’il y aura des consultations élargies avec tous ceux concernés, en particulier avec les employés du transport par autobus, avec les propriétaires de bus individuels et les compagnies d’autobus, pour trouver une solution », a expliqué Pravind Jugnauth.

« Maintenant qu’il est clair que le projet métro express est une réalité avec la pose de la première pierre, nous réclamons une table ronde avec les membres du gouvernement pour éclaircir l’opacité entourant ce projet », ont écrit les membres du Font Commun Syndicat Transport dans leur lettre au ministre des Infrastructures publiques.

« Tout le monde, y compris le leader de l’opposition, est venu dénoncer l’opacité entourant ce projet. Qu’est-ce que le gouvernement a à cacher pour qu’il ne puisse nous éclairer sur toutes ces questions que nous nous posons ? » observe pour sa part Abib Enathally, président de la UBSEU.

« Plizir fwa nou finn ekrir minis transpor pou demann enn rankont pou gagn eklersisman lor proze metro express. Ziska zordi narien nou pa finn gagne. Nou ankor dan nwar. Nou espere ki aster ki finn fini poz premie pier proze-la, li pou aksepte diskit ar nou », a déclaré au Mauricien Permanand Runglall, président de la Bus Industry Traffic Officers Union et également président du Front Commun Syndicat Transport.

Exaspérés par le « silence » du gouvernement quant à leur sécurité d’emploi dans le cadre de la réalisation de ce projet, les travailleurs du transport en commun, réunis au sein du Front commun, avaient organisé jeudi dernier, à la veille de la pose de la première pierre du métro express, une marche pacifique dans les rues de Port-Louis pour se faire entendre auprès du gouvernement. Ils avaient crié leur opposition au métro express et leur préférence pour le “bus lane”.