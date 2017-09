METRO EXPRESS |ORDRE DE DÉMOLITION: Délai jusqu’au 23 aux Rujubali

La juge Rita Teelock avait écouté mercredi dernier la famille Rujubali, qui conteste l’ordre de démolition de sa maison située à La Butte. Le jugement a été rendu hier après-midi. Estimant que les contestataires n’ont pas réussi à démontrer qu’ils sont les propriétaires de ces terrains, la juge a refusé de transformer l’ordre intérimaire en ordre interlocutoire. Azam Rujubali a de ce fait dix jours pour quitter sa maison.

« The applicants have not produced any valid written lease in respect of the two lots with Respondent No 2 nor established from available evidence, any legal right to occupation of the two lots », a souligné la juge Teelock. Après le décès de la mère d’Azam Rujubali, ce dernier n’a entrepris aucune démarche pour que le bail soit transféré en son nom. De ce fait, il n’y a aucun document en son nom qui prouve qu’il a le droit légal d’occuper ces terres. « The applicants have failed to establish their ownership of buildings on the land in lite as initially averred by them », peut-on lire dans le jugement.

De ce fait, la juge a trouvé qu’il n’y a aucune raison d’émettre un ordre interlocutoire. Cependant, évoquant l’importance d’une situation « fair and equitable », la juge a demandé aux autorités de ne pas procéder à la destruction dans l’immédiat. Sur une base humanitaire, Azam Rujubali a été accordé dix jours, soit jusqu’au 23 septembre, pour quitter les lieux.

La juge Rita Teelock dans son jugement s’est aussi attardée sur le point de droit soulevé par Me Yousuf Mohamed, SC, au sujet de l’EIA report. L’homme de loi des Rujubali avait argué que le gouvernement ne pouvait changer la loi pour uniquement le projet Metro Express. La juge a soutenu que ce point n’a aucune pertinence dans cette affaire, qui concerne le “demolition order” de deux maisons sur les terres de l’État.

Après avoir pris connaissance du jugement hier, Azam Rujubali, visiblement déçu, a soutenu qu’il n’a jamais été contre le projet de Metro Express, mais contre la façon de faire des autorités. « Ce que je demandais, c’est un terrain, pas plus », a-t-il déclaré. Azam Rujubali est en consultation avec ses hommes de loi pour décider de la marche à suivre. Il était représenté par Mes Yousuf Mohamed, SC, Rama Valayden et l’avoué Kaviraj Bokhoree.

Rappelons que dans ses affidavits, Azam Rujubali avait soutenu que la parcelle de terre 428/3 appartenait à sa mère, Mansoor Rujubali, et qu’il en est l’héritier depuis le décès de cette dernière. Le ministère des Terres et du Logement maintenait dans son contre-affidavit que le bail de ce terrain, qui appartenait à Mansoor Rujubali, avait été renouvelé en 2003 pour une période de 20 ans et qu’il était stipulé clairement dans le contrat que si la personne décédait avant les 20 années, le contrat serait résilié. Azam Rujubali n’avait cependant enclenché aucune démarche pour que le terrain soit transféré en son nom.

Pour ce qui est du lot 428/2, qui se trouve à côté du terrain du père d’Azam Rujubali, il appartient à une certaine Gungamah Potaren. Le ministère avait aussi avancé qu’il occupe le terrain illégalement.

PLACE DU MARCHÉ À ROSE-HILL: Les taximen contestent leur délocalisation

Les 14 chauffeurs de taxi opérant à la rue Duncan Taylor, place du marché à Rose-Hill, lancent un appel au maire de Beau-Bassin/Rose-Hill et aux autorités concernées par le Metro Express. Ils objectent que leur base d’opérations, qui est la même depuis plus de 20 ans pour la majorité d’entre eux, soit déplacée vers la rue Sir Gaëtan Duval, lieu qu’ils jugent inapproprié pour attirer leur clientèle.

« Se lor televizion ki nou’nn aprann ki nou bizin kit nou lanplasman pou al kot pena klian, avenue Sir Gaëtan Duval », indique Sajan Jhugroo, qui s’est fait le porte-parole des chauffeurs de taxi opérant à côté du marché de Rose-Hill et du supermarché WAY. Il déplore dès lors « le manque de communication et de vision des autorités ». En effet, ce n’est que vendredi dernier que ces taximen ont reçu la visite d’un officier de la National Transport Authority, qui les a informés qu’ils devront quitter les lieux incessamment, du fait que le tracé du Metro Express devra y être aménagé.

Cependant, les 14 taximen concernés ne l’entendent pas de cette oreille. « Nous ne sommes pas contre le développement, mais il est impensable de nous imposer d’aller dans un lieu où nous n’aurons malheureusement plus la chance d’avoir à transporter nos nombreux clients, qui font habituellement leurs courses au marché de Rose-Hill et au supermarché d’à côté », disent-ils. « Nou ena “patente” pou opere kot bazar. Get lor pano finn ekrir “For Taxi Rose-Hill Market Only”. Nou pa pou bouze », martèle Tajoo Munir, qui occupe quant à lui le stand du marché depuis 35 ans.

Sajan Jhugroo souhaite rencontrer notamment le maire de Beau-Bassin/Rose-Hill pour lui faire part de certaines propositions. « Ena parking lafwar Da Patten ki disponib, ki kapav konverti e kot nou pa pou penalize. Nous ne quitterons pas les lieux tant qu’une solution ne sera pas trouvée », précise-t-il.

DIMANCHE PROCHAIN: Une manif pacifique prévue de Barkly à Rose-Hill

Jayen Chellum : « Nous suivrons le tracé pour interpeller tous ceux concernés par les travaux et le passage du métro dans leur quartier »

La Plateforme anti-métro (PAM) prévoit une manifestation pacifique de Résidence Barkly à Rose-Hill ce dimanche 17 septembre. Selon le porte-parole, Jayen Chellum, le but est de sensibiliser sur les risques que représente ce projet pour les personnes habitant le long du tracé. Outre ceux qui doivent évacuer, d’autres, selon lui, seront affectés par les travaux et le passage du métro, avec de possibles répercussions sur leurs maisons et leur vie sociale.

« La police a été avisée de cette manifestation pacifique, tel que prévu dans la Public Gathering Act. Nous avons respecté les délais prescrits par la loi. Il n’y a pas à demander la permission. » C’est ce que répond Jayen Chellum à une question du Mauricien concernant l’aval de la police pour cette mobilisation. La marche empruntera le même trajet que celui prévu pour le métro, soit de Barkly jusqu’au rond-point de Beau-Bassin, passant par la suite par la rue Vandermesch pour terminer à la gare de Rose-Hill. Au cas où des actions quelconques seraient entamées pour contrecarrer cette marche, ajoute Jayen Chellum, « nous utiliserons tous les mécanismes existants pour aller jusqu’au bout », ajoutant : « C’est une manifestation pacifique et nous répondrons pacifiquement aux obstacles. » Il est prévu que la marche démarre à 10h à Résidence Barkly.

Jayen Chellum, qui s’exprimait ce matin lors d’une conférence de presse, souligne que ce 11 septembre est « un jour symbolique » car marquant le début des travaux du métro. « Et alors que débutent les travaux, aucun des rapports liés au projet n’a été déposé. Le public n’est pas au courant des détails du projet. Où est la transparence ? »

Tout en dénonçant les récents événements à La Butte et à Barkly, le porte-parole de la plateforme fait ressortir que plusieurs familles vivent sans eau et électricité depuis la semaine dernière. « En attendant que se déroulent les affaires en cour, l’eau que le gouvernement avait pourtant décrit comme un droit humain ainsi que l’électricité doivent être rétablis. » L’ACIM a écrit une lettre au Premier ministre et au ministre des Utilités publiques à ce sujet, mais rien n’a été fait jusqu’ici.

Il lance ainsi un appel à tous ceux qui sont contre le projet Metro Express à « quitter les chaînes de radios et les réseaux sociaux pour descendre dans la rue ». En revanche, un appel est lancé aux politiciens afin qu’ils ne viennent pas « accaparer » la manifestation. « S’ils viennent, ils doivent dire clairement quelle est leur position sur le métro », met en garde Venu Ramasamy, de la FPU.

Jayen Chellum dit noter également que le gouvernement a « déjà changé de langage » en ce qui concerne le coût du ticket de métro. « D’abord, on a dit que ce sera le même tarif que celui du bus, ensuite on est venu dire que le “feeder bus” coûtera Rs 15. Déjà là, il y a un coût supplémentaire. Ensuite, on se demande s’il y aura une majoration du ticket d’autobus dans le cadre de la réorganisation du système de transport. »