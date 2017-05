MÉTRO EXPRESS — PAUL BÉRENGER : « C’est jouer avec le feu ! »

Paul Bérenger, leader du MMM, juge très contraignant d’imposer aux soumissionnaires qui concourent à l’appel d’offres pour la réalisation du Métro Express de faire des offres dans la limite du budget déjà arrêté de Rs 17 milliards. Il explique en effet que dans ces conditions, les soumissionnaires sont contraints de faire des coupes tant quantitatives que qualitatives en vue de rester dans la limite du budget qui leur est imposé. Paul Bérenger appelle, d’autre part, le Premier ministre, Pravind Jugnauth, à s’expliquer à propos de la bande sonore mise en ligne sur des sites d’information et qui se rapporterait à un “deal” qui aurait été proposé à Dawood Rawat au tout début de l’éclatement de l’affaire BAI.

À propos du projet de Métro Express, Paul Bérenger trouve que le gouvernement « joue avec le feu. » Il qualifie de « charabia qui ne veut rien dire » ce qui est annoncé à propos de ce projet dans le communiqué du Conseil des ministres de jeudi. Il juge nettement contraignant d’imposer aux deux sociétés indiennes présélectionnées de faire une offre finale en ne dépassant pas le budget du gouvernement déjà arrêté de Rs 17 milliards pour ce projet.

« Pour respecter cette lourde contrainte, les deux soumissionnaires ne pourront que procéder à des coupes quantitatives et qualitatives comme, par exemple, restreindre au maximum les tronçons où le tracé allait être en surélévation. » Paul Bérenger soutient que, compte tenu de ces contraintes, l’une des deux sociétés soumissionnaires aurait décidé de tout abandonner. Pour lui, à moins que le Premier ministre ne songe à solliciter une assistance indienne additionnelle pour ce projet de Métro Express, ce serait « jouer avec le feu » que de continuer à envisager sa conception avec une telle contrainte budgétaire imposée dès le départ aux soumissionnaires.

Paul Bérenger trouve par ailleurs que le Premier ministre, Pravind Jugnauth, a haussé les enchères et suscité beaucoup d’espoirs chez les ex-grévistes de la faim quand il leur a annoncé qu’il solliciterait l’assistance indienne en vue de les rembourser d’un coup tout ce qu’ils ont investi dans le plan Super Cash Back Gold (SCBG) et les produits de Bramer Asset Management (BAM) du défunt groupe BAI. « On verra bien au cas où l’Inde nous faisait savoir qu’elle ne peut rien faire pour nous. Mais si les Indiens acceptaient de nous aider, il restera à savoir si cette assistance se fera sous la forme d’une nouvelle subvention ou s’il s’agira d’un prêt sous forme d’une ligne de crédit », explique le leader du MMM.

Il souligne que si l’Inde avançait éventuellement un prêt, celui-ci ne pourrait qu’alourdir un peu plus la dette publique dont le taux a déjà dépassé les 65%, alors même que le seuil maximal à ne jamais franchir est de 60%. Il soutient que ce taux alarmant de plus de 65% ne tient déjà pas compte de l’endettement autour de la gestion de l’affaire BAI, dont les Rs 3,5 milliards avancées à l’État par la Banque de Maurice (BoM).

Le leader des mauves évoque, de même, le déficit budgétaire qui, dit-il, est à 3,9% en tenant compte des “Special Funds”. Paul Bérenger explique que ce chiffre tient compte d’une première tranche de Rs 1,9 milliard qui devrait être puisée de l’aide indienne pour le Métro Express. Au cas où, souligne-t-il, cette somme n’est pas débloquée d’ici à fin juin, le déficit budgétaire devrait atteindre 4%, alors que, explique le leader du MMM, il est estimé qu’un déficit budgétaire devient déraisonnable au-delà des 3%.

« Mieux vaut tard que jamais », commente Paul Bérenger par rapport à la ratification, enfin, par Maurice de l’International Solar Alliance, accord conjointement parrainé par l’Inde et la France portant sur le développement de l’énergie solaire et qui avait été lancé au Sommet de la COP 21 à Paris. « Alors que les dirigeants mauriciens ne ratent pas une seule occasion pour aller demander de l’aide, il était inacceptable que nous avions jusqu’alors oublié d’adhérer à cet accord pour lequel l’Inde a prévu un budget de $ 2 milliards aux pays en développement », explique le leader du MMM. La ratification de cet accord par Maurice se fera dans le cadre de la présente visite de Pravind Jugnauth en Inde.

Virulente grippe : « Panique ! »

Paul Bérenger doute par ailleurs de la fiabilité de l’investisseur étranger dont le nom a été cité comme repreneur potentiel de la MauBank. « J’ai procédé aux vérifications nécessaires. Ce repreneur potentiel n’est pas crédible », assure-t-il, tout en mettant en garde contre « un nouveau Omega Ark. »

Le leader du MMM dit, d’autre part, espérer qu’à son retour au pays, le Premier ministre s’expliquera sur la bande sonore mise en ligne sur des sites d’informations cette semaine, où l’on prête à Sattar Hajee Abdula et à Swadeck Taher d’avoir proposé un “deal” à Dawood Rawat au nom de Pravind Jugnauth et de Roshi Bhadain au tout début de l’éclatement de l’affaire BAI. Paul Bérenger croit reconnaître aussi la voix du leader du MSM sur la bande sonore. Le leader des mauves qualifie de « dégoûtant » ce qu’il pense être les « menaces » proférées dans l’enregistrement à l’encontre de la famille du PDG du défunt groupe BAI, particulièrement à l’encontre de ses filles.

« Pravind Jugnauth devra venir expliquer si cela est vrai que ces intermédiaires ont été envoyés en vue de la conclusion d’un deal », soutient Paul Bérenger. Ce dernier trouve qu’après la diffusion de cet enregistrement, Sattar Hajee Abdula s’est, lui, au moins, déjà disqualifié pour être assesseur de la commission d’enquête instituée pour faire la lumière sur les dessous de la conclusion du rachat des intérêts de l’ex-BAI dans Britam au Kenya.

Le leader du MMM ne manque pas de dresser un parallèle entre ces “négociations” auprès de Dawood Rawat et l’affaire dite des ministres enquêteurs à l’appartement de l’Attorney General, Ravi Yerigadoo, en pleine nuit à Quatre-Bornes autour du contrat Dufry à Mauritius Duty-Free Paradise. « Si Pravind Jugnauith tient encore à son honneur et à sa dignité, qu’il vienne dire toute la vérité. »

Le leader du MMM soutient le point de vue exprimé par la Commission Éducation de son parti au sujet du « vol » des certificats des étudiants de SC et HSC, et des nouvelles dispositions prises « au pied levé » pour ce qui est de l’éligibilité d’un étudiant de poursuivre désormais son HSC. Des décisions controversées du ministère de l’Éducation que Paul Bérenger qualifie « d’inacceptables » et « d’immorales. »

Il condamne de même la « panique » que suscite, selon lui, l’absence d’une communication claire et précise de la part du ministère de la Santé autour des cas de grippe particulièrement virulente que d’aucuns associent à une épidémie du virus H1N1. « Plutôt que de s’expliquer clairement en donnant le nombre de cas répertoriés ou en indiquant la souche de la grippe qui conduit des patients à être admis aux soins intensifs, on a recours à des déclarations anonymes pour dire qu’il n’y a pas de cas de grippe H1N1 mais rien qu’une souche de grippe plus virulente », se désole Paul Bérenger. Ce dernier appelle ainsi le ministère à être plus précis dans sa communication et à ne surtout pas donner des informations sous couvert de l’anonymat.

Paul Bérenger, qui fait le triste constat d’une recrudescence d’attentats terroristes ces derniers temps, tient à exprimer sa solidarité envers les victimes. Il a tenu à saluer particulièrement celles de Manchester cette semaine, en insistant sur la nature « particulièrement cruelle » de cet attentat qui a coûté la vie à plusieurs enfants et adolescents.