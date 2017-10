METRO EXPRESS – PROMENADE ROLAND ARMAND : Les arbres ne seront pas abattus

Dans quelque temps, la promenade Roland Armand, qui longe la route Vandermeersch à Rose-Hill et se trouvant sur le tracé du Metro Express, ne sera plus. Lors de l’exercice de communication du gouvernement, la semaine dernière, le ministre du Tourisme, Anil Gayan, a annoncé l’acquisition d’un terrain non loin de la promenade par le gouvernement pour recréer un espace de santé qui conviendra aux marcheurs. Mais la nouvelle qui devrait rassurer les amoureux de la nature est que les immenses arbres, dont les sublimes jacarandas, qui ornent la promenade Roland Armand seront déplacés et non abattus. Le gouvernement ne souhaiterait donc pas attirer la foudre des écologistes et passionnés de la nature qui ont pleuré les arbres qui se trouvaient sur le tracé du Caudan et qui furent abattus pour faire place aux travaux. Anil Gayan a déclaré que des paysagistes ont été recrutés et il est prévu que les arbres de la route Vandermeersch soient transplantés sur la nouvelle promenade.