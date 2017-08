METRO EXPRESS : RHT s'explique sur son service express

Monsieur le Rédacteur,

Suite à l’article paru en référence ci-dessus, la Direction de Rose Hill Transport tient à préciser que le service Express que la société a mis en place depuis peu fait suite à de nombreuses requêtes reçues de la part de nos usagers.

Comme le service-client est au cœur de nos priorités nous avons immédiatement réagi en organisant le « Service Express » comme vous le décrivez bien dans votre article.

Toutefois, il s’agit là d’une amélioration de nos services surtout aux heures de pointe et non « d’une stratégie en vue de rivaliser avec le Metro Express » pour citer votre rédacteur.

Rose Hill Transport fait partie des premiers operateurs à avoir accueilli l’idée du Metro Express comme une occasion en or pour revoir de fond en comble le système de transport public à Maurice. A cet effet, Rose Hill Transport a commandité une étude approfondie pour évaluer l’impact de la mise en œuvre du Metro Express sur son réseau.

Ainsi, il est tout à fait erroné de parler de stratégie de rivaliser avec un Metro dont le premier rail n’est même pas posé. Il s’agit donc bien d’un service de convenance en attendant le Metro.

En vous remerciant de bien vouloir publier cette mise au point, tout en vous rappelant que la Direction de Rose Hill Transport se tient à la disposition de vos rédacteurs pour toute précision supplémentaire.

Bien à vous,

La Direction