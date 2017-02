Metro Express: RITES Ltd supervisera les travaux de construction

Le contrat pour la supervision de travaux pendant la phase de construction du Metro Express serait attribué à RITES Limited, une entreprise du gouvernement indien. Le projet Metro Express serait financé en partie par le gouvernement de l'Inde au moyen d'une subvention d'un montant de 275 millions de dollars EU (soit environ 9,9 milliards de MUR).

Un comité ministériel pour la relance des exportations

Le ministre des Affaires étrangères présidera un comité ministériel chargé d'examiner les défis auxquels ce secteur doit faire face et émettre des recommandations sur ses développements futurs. Par ailleurs, le Ministère de l'Industrie et du Commerce, en collaboration avec Enterprise Mauritius, se penchera sur la facilitation et l'élargissement des exportations vers plusieurs pays, y compris les marchés émergents. Un atelier sera organisé pour sensibiliser une centaine de fabricants de bijoux sur les services de soutien institutionnel et les systèmes existants. Un village pharmaceutique serait créé au parc d'affaires de Rose-Belle. Une plate-forme nationale de commerce électronique est en cours de développement pour faciliter la connexion avec les acheteurs internationaux. Finalement, le régime de la rapidité d'accès au marché, anciennement nommé «Air freight Rebate Scheme», s'appliquerait aux exportations effectuées à compter du 1er avril 2017. Ce régime vise à stimuler les exportations de textiles et de vêtements vers les pays européens et à améliorer les produits de livraison.

Réhabilitation du barrage de La Ferme

Des dispositions seront prises pour réhabiliter le barrage de La Ferme, datant de plus de 100 ans car des fissures ont été constatées dans sa structure. Les squatters vivant en aval du barrage seraient réinstallés à Beaux Songes et les ménages privés seraient indemnisés.

Formation des professionnels de la santé

Le ministre de la Santé et de la Qualité de vie ferait en sorte que le Règlement sur le perfectionnement continu des professionnels prévoie l'exemption de la nécessité d'acquérir les points de perfectionnement par les dentistes / Spécialistes dentaires en 2016, comme dans le cas des médecins praticiens / spécialistes. Le règlement prend effet à compter du 31 décembre 2016.

Un meilleur contrôle de la pêche dans la région

Les États membres de la South West Indian Ocean Commission sont sur le point de s’engager formellement dans un accord en vue d’établir un « Common Access Regime of Tuna and Tuna-like species » dans la région. Ce protocole, connu comme le « Regional Medium Terms and Conditions », visant à régulariser les permis de pêche au thon à des bateaux étrangers, devra être approuvé lors de la prochaine réunion de la commission, prévue à Madagascar.

Le World Wide Fund for Nature soutient que « its main objective is to establish a common access regime for foreign fishing of tuna and tuna-like species in the region for increased sustainable socio-economic benefits of its member states ». Les États membres parties prenantes de cette démarche sont Maurice, les Comores, la France, le Kenya, Madagascar, les Maldives, le Mozambique, les Seychelles, la Somalie, l’Afrique et la Tanzanie.

Commission sur la drogue : la reprise des auditions se fait attendre

La reprise des auditions de la Commission d’enquête sur la drogue, présidée par l’ancien juge de la Cour suprême, Paul Lam Shang Leen, se fait, pour le moins dire, attendre. En principe, cette session devait être consacrée aux relations extra-professionnelles entre des hommes de loi et des trafiquants avérés de drogue, déjà condamnés à de lourdes peines d’emprisonnement. Des dossiers, sur la base des Visitors' Books de la prison, ou encore des Money Trails, ont déjà été compilés en vue de ces auditions.

À ce stade, il ne reste plus que les convocations à être servies aux membres du barreau dans le collimateur de la Commission. En début de semaine, une première liste était déjà prête. Mais depuis, aucun développement n’est intervenu, avec pour conséquence que la commission ne procédera à aucune audition la semaine prochaine.

Affaire à suivre avec des premiers grincements de dents…