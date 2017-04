METRO EXPRESS : XLD et Bodha au coude-à-coude

Le secteur du transport en commun, en particulier le projet de Metro Express sur le corridor entre Curepipe et Port-Louis, a été épluché sous toutes ses coutures lors de la seconde tranche du Question Time d’hier à l’Assemblée nationale. Profitant de la PQ inscrite au nom du député travailliste Osman Mahomed sur la viabilité financière de ce projet de mass transit, le leader de l’opposition, Xavier-Luc Duval, s’est engagé dans un nouveau coude-à-coude avec le ministre des Infrastructures publiques, Nando Bodha, à ce sujet. Ce dernier a justifié le revival de ce projet, enterré initialement par le gouvernement de l’Alliance Lepep par deux facteurs cruciaux, la révision des coûts de ce projet de Rs 41 milliards à Rs 17,7 milliards, ces derniers chiffres devant être confirmés à la clôture de l’exercice d’appel d’offres en cours et le grant de Rs 9,9 milliards accordé par l’Inde à Maurice.

Toujours en ce qui concerne le transport public, le ministre Bodha a révélé que le montant des dettes accumulées par la Corporation Nationale de Transport (CNT) s’élève à Rs 685 millions, dont Rs 442 millions auprès du gouvernement et Rs 243 millions auprès des banques commerciales. Il mise sur le rapport des consultants de PwC (India), qui devront se pencher au chevet de la CNT en vue de redresser la barre.

Pour sa part, le député du MMM Rajesh Bhagwan, qui avait provoqué plus tôt des révélations sur les salaires et allocations du Senior Adviser aux Finances Gérard Sanspeur, soit le même tarif que Vijaya Sumputh, avec une moyenne de Rs 332 000 par mois sans compter les Rs 500 000 en tant que consultant du Mozambique, aux dires du député de l’opposition, a ciblé dans l’après-midi le Chief Executive Officer de Mauritius Telecom, Sherry Singh. Ce dernier, présenté comme étant un des Kitchen Boys, bénéficierait de salaires de Rs 1 million et cela sans compter une grosse cylindrée de quelque 5 000 cm3 au coût de Rs 10 millions. Ce détail avait été fourni par le député du PMSD Adrien Duval.

Dans une longue réponse, hautement technique suite à une interpellation du député travailliste Osman Mahomed, le ministre Bodha a justifié le changement d’attitude de la part du gouvernement par rapport au projet de Metro Express. Il devait remonter au premier rapport du précédent gouvernement travailliste au sujet du MLRT. « To fund the project, the then Government had decided to raise a loan of 850 million USD, equivalent to approximately Rs 31 billion at today’s rate of exchange. Because of the likely impact of such a debt on the shoulders of the population, this Government made it very clear in its electoral programme that we will reassess the decision of the previous Government after reviewing the financials of the project, which we have done », a-t-il déclaré.

Ce Feasibility Report sur le Mauritius Light Rail Transit, avec une durée de vie de 20 ans, indique que le Present Value of Capital Project en 2013 était de Rs 22 milliards. Il faut ajouter à cela des coûts d’opération de Rs 12 milliards, soit un coût total de Rs 34 milliards. En contrepartie, avec quelques passagers aux heures de pointe et le coût du ticket aux mêmes tarifs que le Bus Fare et des taris d’abonnement pour la publicité en vigueur, les revenus étaient estimés à Rs 23,6 milliards, dont Rs 18,3 milliards pour la vente de tickets, Rs 400 millions pour la publicité et une Residual Value du projet de Rs 4,9 milliards.

Nouvelle ère de développement

« If we match the Total Costs of Rs 34 billion against the Total Benefits of Rs 23.6 Billion, over an assumed project life time of 20 years, we would have had a shortfall of Rs 10.4 billion and this shortfall, which is indeed a funding gap, would have to be met by Government from the Capital Budget », a poursuivi le ministre. À ce stade, il s’est fait fort de faire comprendre que les données ont changé au sujet de la viabilité du projet. « Things have changed substantially thanks to the initiative of this Government and the generous grant from the Government of India who agreed to finance a substantial part of the project cost of Metro Express. India has been kind enough to award us a grant of Rs 9.9 billion exclusively for the Metro Express project, provided that the consultants and contractors come from India », s’est-il appesanti.

Nando Bodha a soutenu que deux facteurs ont permis de faire revivre le projet de Metro Express : la réduction des coûts du projet de Rs 31 milliards à Rs 17,7 milliards, soit une économie de Rs 13,3 milliards, et le grant de Rs 9,9 milliards du gouvernement indien. « Together, these two new elements reduce the project cost to our Government by no less than Rs 23.2 billion. That is, a project which was earmarked to cost Mauritian taxpayers a capital outlay of Rs 31 billion will now cost only Rs 7.8 billion (i.e. 17.7 billion – 9.9 billion grant from India) », dit-il.

En dernière partie de sa réponse liminaire, le ministre des Infrastructures publiques affirmera que le Metro Express n’équivaut pas seulement à un « substitute to bus transport, or comprising a number of geographically located stations and a number of rail/trams ». Mais qu’il est beaucoup plus une nouvelle ère de développement dans les grandes villes du pays avec des milliards d’investissements du privé et de Foreign Direct Investment avec des retombées sur la croissance. « It will enable a remodeling of urban conurbation of Plaines-Wilhems and reshape the economic, social and recreational landscape of our society and at the same time become a modern, aesthetic feature for our tourism industry. In short, the social, economic, recreational and environmental returns will by far make this national project a game changer and become an engine of sustainable growth », s’est-il évertué à faire comprendre.

Osman Mahomed : Even the previous government got a grant…

Attorney General : Not at all. It was a line of credit…

Mahomed : Au cours de la campagne électorale, le Mentor Minister avait dénoncé ce projet et même Vishnu Lutchmeenaraidoo avait fait état des subsides…

Le député travailliste est interrompu par des brouhahas et la Speaker de l’Assemblée nationale, Maya Hanoomanjee.

Sensitivity Analysis

Mahomed : Ils avaient dit que nous allions traîner ce boulet à nos pattes pendant des années… What has fundamentally changed for the project to be viable now ?

Bodha : Il y a le coût du projet, qui a été ramené de Rs 31 milliards à Rs 17,7 milliards. Voilà c’est tout et nothing else has changed.

Mahomed : Peut-il confirmer que la réduction des coûts est la résultante principale de l’élimination des pilotis sur le trajet (elevated viaduct) ?

Bodha : Non. There have been some cost cuttings. Les pilotis, qui ont été éliminés, ne se retrouvent que sur le tronçon de Curepipe à Vacoas. Pour les autres parties du tracé, il n’y a pas eu de changements.

XLD : Le ministre a parlé de la réduction des coûts du projet à Rs 17,7 milliards. Mais qu’en est-il des Rs 2 milliards dépensées pour les acquisitions obligatoires de terrain ?

Bodha : Cette affaire relève de la responsabilité du ministère des Terres…

Des protestations se font entendre des deux côtés de la Chambre avec la présidente de l’Assemblée nationale tentant de ramener l’ordre.

XLD : Vodoo Economics…

Speaker : Honourable leader of the opposition, I’m on my feet…

XLD : I can see you are on your feet Madam…

Speaker : When you are in a sitting position, your can’t talk to the minister.

Le ministre Bodha reprend le fil de sa réponse pour aborder le volet du développement des urban terminals sur une superficie globale de 50 arpents au prix de Rs 100 millions l’arpent. Il ajoutera que pour le projet de la gare Victoria, sept sociétés locales et étrangères sont en lice.

XLD(revenant à la charge) :… We need truth in accounting. C’est l’argent des contribuables. The minister owes the truth in accounting. Est-il au courant qu’il y a eu des changements ? Les experts de Singapour ont-ils été sollicités pour une Sensitivity Analysis ?

Bodha : He was the minister of Finance…

La suite de la réponse du ministre est rendue inaudible de la galerie de la presse avec des membres du gouvernement lançant « la honte ! Shame ! »

Bodha : The report dates back to 2013 and in the budget of 2013…

XLD : I’ve asked a question on sensitivity analysis ?

Opposition : Dir to pena…

Bodha : Je lui demande s’il y avait une sensitivity analysis quand il en avait fait état dans le budget de 2013…

Dans sa réaction, le leader de l’opposition devait utiliser le mot « fool ». Il devait se rétracter à la demande de la Speaker pour le remplacer par le terme « stupid » avec les échanges prenant fin dans un brouhaha indescriptible.

Un peu plus tôt, suite à une interpellation du député Bhagwan, le ministre Bodha devait déclarer que la cérémonie de pose de la première pierre du projet de Metro Express au Caudan le 10 mars dernier avait coûté Rs 7,5 millions, dont Rs 5,6 millions pour l’Event Management, Rs 608 085 pour le catering, Rs 931 500 pour la climatisation, Rs 109 250 pour les toilettes mobiles, Rs 109 250 pour le waterproofing, entre autres.

« The Event Management Company engaged for the launching ceremony had to provide of three main items : the production of a film and an exhibition on the history of the rail system in Mauritius ; a virtual presentation of the trip from Curepipe to Port-Louis and a drone video of the alignment from Curepipe to Port Louis. All these items have been secured by the Metro Express Limited and will be used for its communication campaign to promote the Metro Express Project and sensitize the population throughout the island in the months to come », a-t-il fait comprendre.

Toujours en ce qui concerne le transport en commun, Nando Bodha, en réponse au backbencher Sudesh Rughoobur, a fait état des dettes de la CNT. À la fin de l’année dernière, les dettes de la CNT étaient de Rs 685 millions dont Rs 442 millions auprès du gouvernement et Rs 243 millions auprès des banques commerciales. Devant cette accumulation de dettes, la CNT a soumis une requête au gouvernement pour que « these long outstanding government debts to be converted into equity, which is currently under study ». Pour ce qui est emprunts auprès des banques commerciales, le servicing se fait sans aucun problème.

En vue de redresser la barre à la CNT, toute une série de mesures sont envisagées, dont le re-engineering des lignes desservies en vue de les exploiter de manière optimale, une fleet modernisation strategy, la lutte contre les opérateurs marron et le recrutement de chauffeurs et de receveurs.

« The Terms of Reference of the Study on the “Re-engineering of the Public Transport Industry in Mauritius” includes also the “review of the National Transport Corporation’s Operations and Compensation from Government”. The Consultants, PriceWaterhouseCoopers PVT Ltd, are expected to submit the Final Report in the coming weeks. Their recommendations will be considered in the formulation of the Turnaround Plan », a-t-il conclu dans sa réponse liminaire.

Redresser la barre à la CNT

D’autre part, le ministre Sesungkur, qui remplaçait le ministre des Télécommunications, Yogida Sawminaden, a cru jouer au plus fin. Suite à une interpellation du député Bhagwan sur les salaires et conditions de service du Chief Executive Officer de Mauritius Telecom, Sherry Singh, il devait soutenir que Mauritius Telecom est une entité sous le Companies Act et que ce fait, compte tenu de la pratique établie, il n’est pas en mesure de divulguer des informations relatives à des organisations du privé.

« Mauritius Telecom is a private company governed by the Companies Act. Accordingly, the terms and conditions of the CEO has been approved by the Board. It has been the policy not to give details on private company », devait soutenir le ministre Sesungkur.

Bhagwan : Qui assure la suppléance en tant que Chairman du Board ?

Sesungkur : N. Ballah (le secrétaire au Cabinet).

Bhagwan : Peut-on savoir quand un Full Time Chairman sera nommé à la tête du Board de Mauritius Telecom ?

Sesungkur : Je vais transmettre le message au ministre de tutelle.

Adrien Duval : Peut-il confirmer que dans ses conditions de service, le CEO de Mauritius Telecom bénéficie d’une grosse cylindrée de quelque 5 000 cm3 au coût de Rs 10 millions ?

Bancs du GM(Des protestations se font entendre) : Cheap ! Cheap !

Speaker(à l’adresse du député du PMSD) : You cannot ask the minister to confirm. Please rephrase your question ?

Bhagwan : Le ministre, qui assure la suppléance, est de surcroît ministre de la Bonne gouvernance. C’est bien. Mais sera-t-il surpris d’apprendre que ce même Sherry Singh vient de toucher un boni de Rs 2 millions ?

Sesungkur : Unfortunately, I don’t have this information.

Bhagwan : Would the Honourable Minister be surprised to learn that he earns more than Rs 1 million a month ?

Cette interpellation supplémentaire suscite d’autres réactions des bancs du gouvernement avec Maya Hanoomanjee intervenant.

Bhagwan : In the public interest ; he earns more than Rs 1 million a month. (À l’adresse du Premier ministre) Riye mem twa. He is the Kitchen Boy et (en direction d’un autre membre de la majorité, qui avait fait une remarque) ki to pe koze. Taler to fos dan tombé…

NOUVEAU COUP DE BHAGWAN : Rs 476 000 par mois pour Gérard Sanspeur

Les chiffres révélés par le Premier ministre et ministre des Finances, Pravind Jugnauth, indiquent qu’avec les salaires et allocations dont il bénéficie, le Senior Adviser Gérard Sanspeur peut être admis au super-club des Super Advisers-potentats avec des salaires de Rs 476 300 par mois. Mais ce chiffre ne tient pas compte des Rs 500 000 en tant que consultant au Mozambique, avec Pravind Jugnauth ajoutant que « I believe he is no more a Senior Adviser to the Government of Mozambique ».

Les chiffres officiels révélés par Pravind Jugnauth sont les suivants :

Des salaires mensuels de Rs 122 000

Extra Duty Allowance de Rs 50 000 par mois

Entertainment Allowance de Rs 7 500 par mois

Voiture officielle et allocation d’essence mais « he has never availed of an official car nor has he applied for a 100 % Duty remitted car ». Mais à ce titre, le leader de l’opposition, Xavier-Luc Duval, indiquera que le Senior Adviser Gérard Sanspeur utilise la voiture officielle du BOI, une BMW, alors que le député Bhagwan révèle qu’une Audi Q5 ou Q6 de la State Land Development Co Ltd est à sa disposition.

Passage Benefits : 5 % de ses salaires annuels

Deux mois de salaires sous forme de Gratuity après chaque 12 mois de service

Allocations de Rs 70 000 en tant que Chairperson de BOI

Allocations de Rs 70 000 en tant que Chairperson de Landscope (Mtius) Ltd

Allocations de Rs 20 000 en tant que Chairperson des filiales de Landscope (Mtius) Ltd

Allocations de Rs 25 0000 en tant que membre du Board de Multi-Sports Infrastructure Ltd

Allocations de Rs 70 000 en tant que Chairperson de Financial Services Promotion Agency, et

Rs 2 000 pour chaque réunion de la Tertiary Education Commission en tant que membre depuis le 14 avril 2015.

Au début de sa réponse, le Premier ministre a déclaré que le Senior Adviser des Finances « worked for free for a period of ten months at the ministry » et qu’il a été employé au ministère des Finances à partir du 23 janvier 2017. Ce cas ressemble étrangement à celui de Manou Bheenick en tant qu’ancien gouverneur de la Banque de Maurice, dira l’autre…

