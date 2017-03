MÉTRO LÉGER : Vers une situation irrémédiable pour le pays avec beaucoup de dettes publiques, selon Roshi Bhadain

L’ex-ministre de la Bonne gouvernance parle de « nouveau cover-up » dans l’enquête sur Gérard Sanspeur

S’il dit être pour un nouveau mode de transport pour désengorger la congestion routière, Roshi Bhadain a soulevé hier, lors de sa conférence de presse hebdomadaire, à Quatre-Bornes, moult interrogations sur le projet Métro Express, tel qu’annoncé, notamment « sans surélévations, avec des rails à même les routes ». Il a parlé de « cacophonie et d’opacité totale », ajoutant que « c’est le plus grand projet du gouvernement, mais la population n’est au courant de rien », et ce alors alors que « dans le manifeste électoral, la priorité était l’eau, et non le Métro Express ». Pour le leader du Reform Party, le projet de métro mène le pays « vers une situation irrémédiable, avec beaucoup plus de dettes publiques ». Sur un autre volet, commentant l’enquête sur le Special Advisor du Premier ministre, Gérard Sanspeur, l’ex-ministre de la Bonne gouvernance a parlé de « nouveau cover-up après ceux de l’affaire des biscuits et de Sesungkur ».

Pour Roshi Bhadain, le projet de Métro Express, s’il est réalisé, « mettra en hypothèque la vie des jeunes Mauriciens pour les 10 ou 20 prochaines années ». S’il importe définitivement, dit-il, d'adopter un nouveau mode de transport à Maurice, « il faut que cela soit conçu d’une manière honnête et transparente ». Il devait rappeler que ce projet était déjà envisagé par l’ancien gouvernement au coût de Rs 24 Mds « alors que l’Alliance Lepep, elle, le critiquait ». Il poursuit : « Elle disait qu’il fallait quelque chose de plus basique, comme l’eau 24/7. Dans le manifeste électoral, le Métro Express ne figurait pas. La priorité, c’était l’eau. » Aujourd’hui, poursuit Roshi Bhadain, le gouvernement a ramené le coût de Rs 24 Mds à Rs 17 Mds. La question, selon le leader du Reform Party, est de savoir « comment a-t-on économisé Rs 7 Mds ». Il poursuit : « On a enlevé les surélévations de sorte que le tram ne passera pas en hauteur, mais à même les routes. Par exemple, à Saint-Jean, les deux voies au centre seront éliminées pour accueillir les trams. Mais cela créera un trafic énorme ! Et quand les bus passeront, le rétroviseur heurtera les piétons sur le trottoir. On laisse aussi entendre que lorsque le tram ne passera pas, les voitures pourront passer sur les rails. Mais toutes les trois minutes il y aura un tram. Le risque d’accident sera plus élevé. On a juste voulu montrer, sur un point politique, que le projet peut être réalisé avec moins d’argent. On a éliminé les surélévations », a-t-il expliqué.

Une autre interrogation concerne le marché de Belle-Rose, qui est appelé à être rasé. « Où sera transféré le marché ? C’est une cacophonie et une opacité totale ! Il y a des habitants de Belle-Rose qui verront leur maison rasée pour faire place au Métro Express. » Dans ce contexte, il a annoncé la tenue d’une réunion le 17 mars à 17h30 au marché de Belle-Rose pour sensibiliser les habitants. La promenade Vandermesch, à Beau-Bassin, « sera aussi appelée à disparaître complètement », dit-il. « On parle de longer l’autoroute après Vandermesch pour rallier Port-Louis. Mais il y a un grand précipice entre. Il faudra bâtir un pont. Est-ce que le coût est inclus dans celui du projet ou est-ce un “hidden cost” ? Combien de “hidden cost” y a-t-il ? » Une deuxième manière de réduire les dépenses, selon Roshi Bhadain, est de diminuer le nombre d’arrêts. « Mais il faut savoir combien de personnes utiliseront ce moyen de transport et combien coûtera le ticket. Moins il y aura de passagers, moins il y aura de revenus et plus coûteux sera le ticket. »

Le député de la circonscription No 18 devait également crier au « scandale ». Il rappelle avoir négocié avec l’Inde en mai 2016 pour une subvention de Rs 12,7 Mds et, en même temps, il soutient avoir demandé Rs 3,6 Mds en dons pour un autre projet, qui serait le Métro Express. « Alors que le gouvernement précédent avait négocié une ligne de crédit que Maurice doit rembourser, moi, j’ai insisté pour que l’Inde nous accorde USD 100 M pour le projet. J’ai expliqué qu’une ligne de crédit augmenterait nos dettes publiques. J’ai fait comprendre que cela doit être rentable, un prix que tout Mauricien peut payer. Aujourd’hui, si vous réduisez le coût de Rs 24 Mds à Rs 17 Mds et que vous avez bénéficié de Rs 3,6 Mds, il faut faire des surélévations. Ce qui aurait rendu la vie des Mauriciens moins difficile. »

Roshi Bhadain s'est aussi interrogé sur le coût de l’opération du Métro Express et la compagnie opératrice. « Le tracé démarre à Curepipe pour finir à Place de l’Immigration. Entre les deux se trouvent des endroits peu connus. Il aurait fallu aller vers les gens du Sud et du Nord. Comment feront ceux qui se trouvent à Flacq ? Ils prendront la voiture jusqu’à l’Immigration pour ensuite prendre le métro pour venir à Curepipe ? Combien de temps est prévu à chaque arrêt ? Une minute ? Allons dire 30 secondes. S’il y a 20 arrêts, cela prendra donc 15 minutes au minimum. Entre chaque arrêt, cela peut prendre environ deux minutes. Cela fait 40 minutes. Au total, ce sera 55 minutes de Curepipe à Port-Louis. »

Roshi Bhadain invite aussi à prendre en considération que « beaucoup de Mauriciens ont des voitures ». Il interroge : « Pour maintenir une voiture, cela coûte et la voiture déprécie avec le temps. Vous allez donc garder votre voiture dans le garage et, quand il pleut, vous prenez votre parapluie pour aller prendre le métro ? » Et de poursuivre : « Ce projet affectera la vie des Mauriciens de manière irrémédiable. Ce sont les contribuables qui paieront. » Il pose une autre question : « Trois banques ont apparemment refusé de financer ce projet du gouvernement. Pourquoi ? »

Les Mauriciens, dit-il, sont devenus « une race tellement tolérante » qu’ils ne se posent plus de questions. « Que se passera-t-il pour les taxis, les bus ? De quelle heure à quelle heure ce sera opérationnel ? Il y aura deux heures de pointe le matin et l’après-midi, mais entre ces heures-là, que se passera-t-il ? Si le métro roule à l'énergie électrique, que se passera-t-il quand il y aura une panne d’électricité ? »

Dans l’enquête sur Gérard Sanspeur, Roshi Bhadain parle de “cover up”, notamment parce qu’alors que « la police l’appelle pour prendre sa déclaration, on le nomme sur plusieurs conseils : BoI, FSPA, Landscope Mauritius; on met à la porte Claude Wong So et il y a désaccord sur le projet Highlands ». Il poursuit : « Bizin kone komie so la pey ete, li dir Wong So so la pey tro for. Combien est-il payé par le BoI, Landscope, FSPA. Est-il toujours conseiller du gouvernement du Mozambique? Combien d’allocations reçoit-il ? Combien de “per diem” ? Est-ce qu’une personne peut occuper autant de postes ? »

Dans un troisième volet de sa conférence de presse, Roshi Bhadain a indiqué que cinq nouvelles propositions ont été apportées aux “10 New Governance Porposals” du Reform Party, à savoir : la réduction du salaire des ministres de 20%; les anciens présidents de la République, anciens vice-présidents, anciens Premiers ministres et vice-Premiers ministres ne seront pas éligibles à des voitures de VIPSU et à une pension à vie, « ce qui fait une économie de Rs 400 M »; les députés ayant fait deux mandats n’auront pas de pension à vie; ne sera speaker qu’un élu ou une personne n’étant pas liée à la politique à l’exemple d’un juge retraité; aucun conseiller ne pourra être nommé sur plus de deux conseils de corps para-étatique.