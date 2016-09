MEURTRE : 25 ans de prison maintenus pour Shahedeen Baccarally

Condamné à 25 ans de prison par le juge Pritviraj Fekna en janvier 2015 pour l’agression mortelle de son ex-petite amie, le 17 juillet 2007, Shahedeen Baccarally avait interjeté appel de la décision de la cour d’Assises, soutenant que la sentence était « disproportionnée ». Dans le jugement d’un full bench de la Cour suprême rendu hier, la sentence de 25 ans de prison a été maintenue. Le full bench a indiqué que le juge de première instance avait considéré tous les facteurs déterminants avant de rendre son jugement.

« We are unable to find any fault with the approach he adopted in sentencing the appellant. The latter richly deserved the custodial sentence passed on him », a soutenu le full bench.

Shahedeen Baccarally, 32 ans, avait été condamné à purger 25 ans de prison pour le meurtre de son ex-petite amie, Devika Damry, 18 ans. Cette dernière avait été mortellement agressée au cutter. Plaidant coupable, Shahedeen Baccarally avait indiqué en cour qu’il ne voulait pas la tuer mais « seulement lui taillader le visage ». En première instance, le juge Pritviraj Fekna avait fait ressortir dans son jugement que « the blade of the cutter was broken during the assault and was secured in front of the house by the police. This is indicative of a rather violent blow having been dealt by the accused ».

Shahedeen Baccarally avait été condamné à 25 ans de prison mais devait faire appel vu qu'il jugeait la sentence « disproportionnée ». Selon les faits, Devika Damry venait de rompre avec Mauhammad Shahedeen Baccarally, âgé de 25 ans au moment du crime. Ce dernier avait indiqué dans sa déposition qu’il exerçait comme électricien avec son père. Le jour du drame, soit le 17 juillet 2007, il devait travailler chez deux clients différents et avait, à cette occasion, acheté des outils, notamment un cutter. Les relations étaient tendues entre sa petite amie et lui, et de violentes disputes éclataient régulièrement, ce qui avait poussé la jeune fille à le quitter. En outre, l’accusé avait eu vent que Devika Damry entretenait une liaison avec son ami. Shahedeen Baccarally ne supportait pas cette situation et après maintes menaces, il avait égorgé la jeune femme non loin de son domicile, à Triolet. L’ancien chef du département médico-légal, le Dr Satish Boolell, avait produit en cour le rapport de l’autopsie pratiquée sur la victime le 17 juillet 2007, lequel attribue la mort de la jeune fille à une “incise wound to the neck”. Une entaille de 11 centimètres avait été relevée sur le cou de la victime. Le Dr Naga, le consultant en charge à l’hôpital Brown-Sequard qui avait examiné l’accusé après son arrestation, avait indiqué que Shahedeen Baccarally avait, dans le passé, suivi un traitement dans ce même hôpital. Il était dépressif et avait des tendances suicidaires.

Dans le jugement en appel, le full bench de la Cour suprême, composé du SPJ Eddy Balancy et des juges David Chan Kan Cheong et Gaytree Jugessur-Manna, a statué que la sentence imposée par la cour de première instance était « juste et proportionnée ». Shahedeen Baccarally, ont-ils soutenu, a ôté de « manière violente » la vie d’une jeune femme de 18 ans, ajoutant que la pratique de la Cour suprême est d’imposer une lourde peine d’emprisonnement pour un cas d’une telle gravité.