MEURTRE D’AMICHAND RUGHOOA : Le verdict du jury connu aujourd’hui

Le verdict des jurés dans le procès intenté à Jean Christophe Brian Lacloche, âgé de 25 ans, pour le meurtre de son voisin Amichand Rughooa sera connu aujourd’hui. Durant le procès le jeune homme a plaidé la légitime défense, soutenant qu’il n’avait pas l’intention de tuer son voisin mais voulait simplement se défendre. Après les plaidoiries des avocats de deux parties qui ont duré plusieurs heures hier, le juge Benjamin Marie Joseph qui a présidé le procès devant les Assises devrait faire son summing up aujourd’hui. Les membres du jury seront par la suite appelés à se retirer pour délibérer.

Lors de son summing up, le juge devait rappeler aux membres du jury leur rôle et responsabilité, et revenir sur des témoignages et preuves qui ont été présentés durant le procès. Étant des “judges of facts”, les jurés seront appelés à se baser uniquement sur les preuves et témoignages en cour pour prendre leur décision. Le procès de Jean Christophe Brian Lacloche a débuté lundi. Une vingtaine de témoins ont déposé dans cette affaire dont l’accusé lui-même qui est revenu sur ce drame et a clamé son innocence. « Mo regrete seki finn arive, mo pa ti ena l’intension touy li, mo ti pe defann mwa », avait déclaré l’accusé.

Cette affaire remonte à septembre 2011. Jean Christophe Brian Lacloche et Amichand Rughooa étaient deux voisins habitant rue Ruisseau Créole, à Port-Louis. Ils utilisaient des toilettes communes et se disputaient souvent autour de leur nettoyage ainsi que celui de la salle de bains. Le jour du drame, une dispute a éclaté autour du même problème et les deux voisins en sont venus aux mains. Jean Christophe Brian Lacloche a alors été blessé au pied avec un sabre tandis que Amichand Rughooa n’a pas survécu à ses blessures. Une charge de “manslaughter” pèse sur Jean Christophe Brian Lacloche.