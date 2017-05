Le procès intenté à Jean Christophe Brian Lacloche, 25 ans, pour le meurtre de son voisin, Amichand Rughooa, 34 ans, tire à sa fin. La défense a appelé son premier témoin lors de l’audience d’hier; l’accusé est venu témoigner de cet incident qui, dit-il, a changé toute sa vie. Lors de son interrogatoire mené par Me Segaren Veeramundar, Brian Lacloche a expliqué comment la victime l’avait provoqué et comment il s’était défendu pour sauver sa vie et celle de son ami. « Mo regrete seki finn arive, mo pa ti ena lintansion touy li, mo ti pe defann mwa », devait déclarer l’accusé en larmes.

Au début de l’audience, le leading counsel de la défense Me Rama Valayden a fait son « opening speech ». S’adressant aux membres du jury pendant presqu’une heure, l’avocat leur a demandé de rendre un verdict de non-culpabilité. Il leur a exhorté de prendre en considération les circonstances de ce drame mettant en exergue le fait que son client avait été provoqué et avait agi par légitime défense. « Use your rationality and come with the conclusion that my client is innocent. Self defence is not a crime. The case is very simple and yet an ardious task », devait déclarer Me Valayden. Lors de l’interrogatoire de l’accusé mené par Me Segaren Veeramundur, Brian Lacloche est revenu sur ce drame. Il a soutenu qu’il s’entendait bien au départ avec la victime et son épouse et que les relations se sont détériorées pour un problème d’eau. « Tou dimounn ti pe gayn problem ar li parski li gaspiy delo bokou, li les delo ouver dan toilet ek lipa rod peye », a-t-il soutenu. L’accusé devait expliquer qu’il était « le seul gagne-pain de sa famille » et que c’est sa sœur qui s’occupait des factures d’eau. Cette dernière, pensionnée, se heurtait toujours au refus de l’accusé pour payer l’eau. Revenant sur le jour de l’incident, Brian Lacloche a raconté qu’il était en compagnie de son ami quand la victime est venue vers lui muni d’un sabre. « Monn avoy mo lame, monn blok li pou protez mwa ek mo ti kamarad Hans. Li zenn, li ti pe gagn per. Monn avoy enn lipie pou blok sab-la ek mo finn blese. Lerla mem mone donn Amichand Rughooa enn kout pwin ek de kout pie dan so lestoma. Sab-la finn tonbe ek linn tom anba li osi », a expliqué le témoin. En larmes, il a déclaré n’avoir jamais eu l’intention de tuer Amirchand Rughooa. « Mo regrete seki finn arive, mo pa ti ena lintansion touy li, mo ti pe defann mwa », a déclaré l’accusé.

Cette affaire remonte à septembre 2011. Jean Christophe Brian Lacloche et Amichand Rughooa étaient deux voisins habitant rue Ruisseau Créole, à Port-Louis. Ils utilisaient des toilettes communes et se disputaient souvent autour de leur nettoyage ainsi que celui de la salle de bains. Le jour du drame, une dispute a éclaté autour du même problème et les deux voisins en sont venus aux mains. Jean Christophe Brian Lacloche a alors été blessé au pied avec un sabre tandis qu’Amichand Rughooa n’a pas survécu à ses blessures. Une charge de “manslaughter” pèse ainsi sur Jean Christophe Brian Lacloche.