MEURTRE D’UNE FEMME LABOUREUR EN 2012 : Jean Maxwell Gopal plaide coupable

Jean Maxwell Gopal, 20 ans, a comparu devant la Cour d’assises jeudi dans le cadre du procès qui lui est intenté pour le viol et le meurtre de Sateewantee Jangtoo, une femme laboureur de 49 ans, dans un champ de cannes à Quatre-Cocos, Belle-Mare, en juin 2012. Après avoir pris connaissance du dossier, Me Bernard Marie, avocat commis d’office pour le défendre, a demandé à la Cour lors de la dernière audience du temps additionnel pour décider de la marche à suivre. Le jeune homme va plaider coupable. Son procès a été fixé pour être entendu du 5 au 9 juin 2017.

Lors de l’appel de l’affaire la dernière fois, c’est Me Bernard Marie qui avait été assigné, in forma pauperis, pour défendre l’accusé. Il avait demandé un renvoi afin de prendre connaissance du dossier. Me Marie avait informé le juge Benjamin Marie-Joseph qu’il avait besoin de temps supplémentaire pour décider de la marche à suivre car il comptait faire certaines demandes auprès du bureau du Directeur des Poursuites quant à son plea.

Cette affaire remonte au 7 juin 2012. Sateewantee Jangtoo, une femme laboureur habitant Quatre-Cocos, s’était rendue ce jour-là tôt le matin sur son lieu de travail, un champ d’oignons situé non loin de sa maison. Elle rentrait à l’accoutumée vers 11 h. Vers 16 h 30, ne la voyant toujours pas rentrer, ses enfants et son époux ont décidé de partir à sa recherche. Après une battue de plusieurs heures, des personnes ont découvert le corps de Sateewantee Jangtoo dans un champ de cannes. L’enquête policière a débouché sur l’arrestation de Jean Maxwell Gopal, un jeune habitant Palmar, lequel a fini par avouer son forfait. Il a raconté à la police avoir croisé Sateewantee Jangtoo dans un champ de cannes et l’avoir surprise de dos. L’accusé l’aurait alors saisie avant de la traîner dans le champ afin d’abuser d’elle. Ayant ses outils de travail sur elle, la victime aurait alors tenté de se défendre avec sa faucille. Jean Maxwell Gopal lui aurait alors asséné plusieurs coups au visage, lui infligeant un coup fatal à la carotide à l’aide de la faucille, avant d’abuser d’elle.

Le chef du service médico-légal, le Dr Sudesh Kumar Gungadin, ainsi que le médecin légiste, le Dr Shaila Parsad-Jankee, qui avaient pratiqué l’autopsie, ont attribué le décès de Sateewantee Jangtoo à une fracture de crâne. Elle portait également des traces de blessures au niveau de la gorge.