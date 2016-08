MEURTRE D’UN MÉDECIN EN 2009 : Didier Stéphane Jean-Louis condamné à 18 ans de prison

Poursuivi en Cour d’assises pour le meurtre du médecin Faizal Mohamodally (44 ans) en 2009, un mécanicien, habitant Cité Barkly, a été condamné hier à 18 ans de prison par le juge Benjamin Marie-Joseph. Initialement poursuivi pour “manslaughter”, il avait plaidé coupable sous une charge réduite de “wounds and blows causing death without intention to kill”. En prononçant la sentence, le juge a pris en considération la « gravité » du crime et le fait que l’accusé compte un « lourd » casier judiciaire, à savoir 15 ans de prison pour viol.

Le corps de Faizal Mohamodally, qui était en vacances à Maurice, avait été découvert par son frère au domicile familial, à Bambous, gisant dans une mare de sang, dans la soirée du 13 février 2009. L’autopsie devait indiquer que la victime avait succombé aux nombreuses blessures au visage ainsi qu’à une profonde entaille à la tête. L’enquête avait débouché sur l’arrestation d’un certain Allyjan, qui avait fini par balancer le nom de Didier Stéphane Jean-Louis. À l’origine du drame : un vol au domicile de la victime qui a mal tourné.

En cour, l’accusé avait présenté ses excuses et avait dit « regretter » son acte. Le juge Benjamin Marie-Joseph est toutefois revenu sur l’atrocité du crime et l’importance d’imposer une peine « sévère », bien que « l’élément de l’intention ne figure pas dans la charge qui lui est reprochée ». Le juge soutient ainsi : « In determining the sentence to pass on the accused, I take into account the seriousness of the offence with its surrounding circumstances and the submissions of counsel on both sides. The offence committed is undoubtedly a serious one not only in view of the heavy penalty attached to it but also as it involves the taking of the life of another person, albeit the fact that the element of intention is not present. »

Didier Stéphane Jean-Louis purge déjà une peine de 15 ans de prison pour viol. La Cour a alors ordonné à ce que la sentence de 18 ans de détention soit effective après celle qui lui a été imposée pour viol. « I now turn to the antecedents of the accused. They leave no doubt as to not only his propensity to commit aggravated larcenies but also the fact that the treatment meted out to him, however harsh, have not had a deterrent effect on him. He was clearly bent on continuing with his deviant conduct and he even seemed to have evolved from offences against property to the same type of offences coupled with offences involving violent physical attacks on his victims. The conduct of the accused is in the circumstances a cause for serious concern and learned counsel for the prosecution made no exaggeration in submitting that there is at this juncture a need to protect society against him », a conclu le juge Benjamin Marie-Joseph.

FAUX ET USAGE DE FAUX : L’escroc présumé acquitté

Un dénommé Shaheer Gaungoo était poursuivi en Cour intermédiaire sous trois accusations, à savoir pour faux et usage de faux ainsi qu’escroquerie. Il lui était reproché, entre autres, d’avoir falsifié la signature d’un individu sur un formulaire de demande d’acquisition d’une Rodgers Card de la compagnie CIM. Toutefois, dans un jugement rendu le mercredi 24 août, le magistrat Azam Neerooa a acquitté Shaheer Gaungoo, stipulant qu’il n’a pu être établi que ce dernier était l’auteur de ces documents falsifiés.

Shaheer Gaungoo était accusé sous la première charge d’avoir altéré la signature d’un individu dans un formulaire de demande afin qu’il obtienne une Rodgers card de la compagnie CIM. Toutefois, le signataire lui-même, confronté à ces documents en cour, avait affirmé que c’était bien sa signature. De plus, l’ancien sergent de police Goodoory, qui avait examiné les documents en question, avait indiqué qu’il s’agissait de la signature de la victime. Le magistrat devait ainsi statuer qu’il n’y avait aucune preuve démontrant que Shaheer Gaungoo avait falsifié ces documents. Ce dernier était aussi accusé d’avoir fait usage de faux documents pour escroquer l’individu. Toutefois, le témoin qui avait fait de telles allégations contre Shaheer Gaungoo était absent en cour, ce qui a remis en question l’accusation portée.

Shaheer Gaungoo était aussi accusé d’avoir escroqué la somme de Rs 5 500 à la victime en lui faisant croire qu’il pouvait lui faire obtenir des facilités de “leasing” pour l’acquisition d’une voiture. Selon l’accusation, Shaheer Gaungoo aurait réussi à obtenir la carte d’identité, la signature ainsi que les coordonnés de la victime afin de demander une garantie de Rs 100 000 à CIM Finance au nom de l’individu, et ce à son insu. Ce dernier avait été informé par la banque de transactions frauduleuses effectuées en son nom. C’est en allant s’enquérir de la situation à CIM Finance qu’il avait été informé qu’une tierce personne avait utilisé son nom pour demander une garantie de Rs 100 000. Il n’avait jamais eu acquisition d’un véhicule.

Toutefois, dans ses dépositions en cour, l’individu était resté vague sur la somme qu’il avait donnée à Shaheer Gaungoo et sa version ne concordait pas avec celle qu’il avait donnée à la police. En raison de nombreuses zones d’ombre entourant les versions de l’individu, le magistrat a statué que la poursuite n’a pu établir que Shaheer Gaungoo était l’auteur de cette escroquerie, rappelant le manque de preuves.