MEURTRE D'ANJOO BAILLACHE EN 2013 : Le compagnon de la victime face à son procès

Poursuivi pour le meurtre de sa compagne Anjoo Baillache en 2013, Mario Laval Josephine, 56 ans, a comparu devant les Assises jeudi. Il a informé la cour qu’il n’avait pas les moyens financiers de retenir les services d’un homme de loi. Le juge Benjamin Marie-Joseph a demandé au représentant de la poursuite, Me Raj Baungally, de lui communiquer les informations sur l’avocat qui avait représenté l’accusé lors de l’enquête préliminaire avant qu’il ne désigne un autre “in forma pauperis”. L’affaire sera de nouveau appelée le 3 mars.

Mario Laval Josephine, un habitant de Cité EDC, à Circonstances, était connu du poste de police et avait l’habitude de violenter sa concubine, Anjoo Baillache, âgée alors de 30 ans. Mais dans la nuit du 16 au 17 janvier 2013, il l’avait battue à mort. La victime avait été découverte allongée sur un lit, inerte, avec de multiples blessures au visage. À son arrestation, Mario Laval Josephine avait avoué avoir mortellement agressé la jeune femme à la suite d’une dispute. Le couple était alcoolique et se disputait souvent.

COUR INTERMÉDIAIRE | Attentat à la pudeur

Le jugement de Rafiq Peermamode connu le 11 avril

Neuf mois après l’affaire de Bel Air Sugar Estate, le businessman Rafiq Peermamode se retrouve de nouveau devant la justice dans une affaire d’attentat à la pudeur. Son nouveau procès a été pris mercredi dernier devant le magistrat Azam Neerooa, siégeant en Cour intermédiaire. Le jugement sera connu le 11 avril.

Le délit aurait été commis le 7 novembre 2012 à Camp Yoloff sur l’une de ses employés, alors âgée de 24 ans. Rafiq Peermamode a plaidé non coupable et, lors de son témoignage en cour mercredi, a rejeté en bloc les accusations portées contre lui. Il a soutenu que la jeune femme avait fait de « fausses allégations » à son encontre car il lui reprochait souvent la qualité de son travail. C’est un mois après cet incident que l’employée avait consigné une déposition au poste de police de Trou Fanfaron. La défense, représentée par Me Antoine Domingue, a demandé que son client soit acquitté, indiquant que le témoignage de la jeune femme en cour portait à confusion car ne pouvant donner de détails précis sur ce qui s’était passé ce jour-là.

Rappelons que dans l’affaire Bel-Air Sugar Estate, en mars dernier, Rafiq Peermamode avait été reconnu coupable de trafic d’influence par la magistrate Renuka Dabee. L’homme d’affaires était accusé d’avoir réclamé un pot-de-vin d’un million d’euros pour qu’il puisse obtenir un bail sur les pas géométriques. Il était poursuivi par l’Independent Commission against Corruption (ICAC) sous l’article 2 de la Prevention of Corruption Act (PoCA), amendée en 2006. La magistrate Renuka Dabee lui a infligé une peine de 18 mois de prison. La magistrate, en prononçant la sentence, avait fait comprendre que la cour ne pourra envisager des travaux communautaires dans ce cas compte tenu de la gravité du délit. Rafiq Peermamode a fait appel de sa condamnation.