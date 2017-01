MEURTRE DE DENIS FINE : Sada Curpen blanchi, Polocco et Legrand reconnus coupables

Me Raouf Gulbul: « Depi koumansman ti dir ki pena okenn prev ki Sada Curpen inplike »

Polocco et Legrand de retour en cour le 17 janvier pour les plaidoiries

Fortunes diverses pour les trois présumés complices accusés d'avoir comploté pour nuire à Denis Fine, un Mauricien établi en France, abattu d'une balle dans la tête dans la nuit du 3 janvier 2010 à Pamplemousses. Si le magistrat Vijay Appadoo a trouvé que l'intention criminelle des accusés Christophe Legrand et Patrick Steeve Prinslet Serret, alias Polocco, pour nuire à Denis Fine a été établie, il a statué qu'il n'y avait aucune preuve démontrant que c'est Sada Curpen qui avait appelé Polocco pour lui demander d'« éliminer » celui-ci. Sada Curpen a été exonéré en cour alors que Polocco et Legrand devront se présenter de nouveau en cour intermédiaire le 17 janvier pour les plaidoiries avant leur sentence.

Les trois accusés avaient plaidé non-coupable d'une accusation de « conspiracy to do harm to another person ». Il était reproché à Polocco d'avoir abattu Denis Fine, un Mauricien établi en France, d’une balle dans la tête dans la nuit du 3 janvier 2010. La police reprochait aux trois accusés d'avoir agi de concert pour commettre ce crime.

Denis Fine était sous la véranda de sa maison à Résidence Maison-Blanche, Pamplemousses, où il donnait une fête. Selon des témoignages entendus en cour dans cette affaire, dont celle de Catherine Castor, la compagne de Polocco à l'époque, c’est Sada Curpen qui aurait demandé à celui-ci de se charger du forfait. Catherine Castor avait affirmé qu’elle avait entendu une conversation téléphonique alors qu’elle vivait sous le même toit que Polocco, et selon ses dires c'est Sada Curpen qui donnait des directives en vue d'éliminer quelqu’un qui devait rentrer au pays.

Sada Curpen avait réfuté toutes ces allégations à la police, soutenant qu'il n'était pas mêlé au meurtre de Denis Fine. En cour, confronté à des relevés téléphoniques à la prison où il était détenu, Sada Curpen devait réfuter les faits selon lesquels un des téléphones portables de la prison avait été utilisé pour appeler Steeve Prinslet Serret. Dans l'énoncé de son jugement, le magistrat Appadoo devait conclure qu'il n'a pu être prouvé que c'est Sada Curpen qui avait téléphoné à Polocco pour lui demander d'abattre Denis Fine. Des cellulaires interceptés à la prison, d'où il aurait prétendument appelé Polocco, n'avaient pas été saisis sur Sada Curpen mais sur un autre détenu. De plus, les relevés téléphoniques présentés en cour n'ont été d'aucune aide en vue de prouver que Sada Curpen était en communication avec Polocco. Le magistrat a alors rendu un verdict d'acquittement dans le cas de Sada Curpen.

Christophe Legrand et Polocco ont, eux, connu un différent sort. Le magistrat a tranché en faveur de la poursuite, se basant sur le témoignage du témoin clé, Catherine Castor, et a statué qu'il y a bien eu entente délictueuse entre Polocco et Legrand pour commettre ce crime. Christophe Legrand, le cousin de la victime, est celui qui a permis à Polocco d'identifier la victime. Polocco s'est ensuite muni de son fusil pour lui loger une balle dans la tête.

Le magistrat a statué que l'intention criminelle de nuire à Denis Fine a été prouvée. Leur sentence sera connue après les dernières plaidoiries des avocats de la défense mardi prochain.

Dans ce procès, le ministère public était représenté par Me Mohana Naidoo. Me Neelkanth Dulloo défend les intérêts de Christophe Legrand alors que les services de Me Rama Valayden ont été retenus par Polocco. Pour sa part, Me Raouf Gulbul, a représenté Sada Curpen dans cette affaire.