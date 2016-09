MEURTRE DE DENIS FINE : Seules les allégations du témoin Castor comme preuves, selon Me Raouf Gulbul

Les plaidoiries de la défense ont pris fin hier dans le procès intenté en Cour intermédiaire à Christophe Jérôme Legrand, alias Souris, Patrick Steeve Prinslet Serret, alias Polocco, et Sada Curpen, tous trois poursuivis pour complicité pour le meurtre de Denis Fine. Me Raouf Gulbul, l’avocat de Sada Curpen, a soutenu que « seules les allégations de Catherine Castor ont été fournies comme preuves » d’un complot entre les accusés. Ces preuves sont, selon lui, « peu fiables ». Il ajoute que les trois accusés n’ont jamais été confrontés à l’accusation retenue contre eux lors de l’enquête policière.

Me Mohana Naidoo, avocate de la poursuite, avait soutenu en cour, lors de son réquisitoire, qu’il y a bien eu un accord entre les trois acolytes pour commettre un crime. Elle s’était basée sur le témoignage de Catherine Castor, l’ancienne maîtresse de Polocco, ainsi que sur des relevés téléphoniques qui prouveraient que Sada Curpen et Polocco avaient eu une conversation téléphonique avant le meurtre de Denis Fine.

Me Raouf Gulbul soutient quant à lui que seules les allégations de Catherine Castor ont été retenues comme preuves d’un complot lors de ce procès. Et d’ajouter que ce sont des ouï-dire (“hearsay evidence”) car Catherine Castor aurait entendu une conversation téléphonique alors qu’elle vivait avec Polocco et aurait su que c’était Sada Curpen au bout du fil. Me Gulbul a soutenu que ces allégations « ne prouvent pas qu’il y a eu un accord pour causer du tort à quelqu’un ». Il soutient aussi qu’à « aucun moment » l’accusation de complot contre les accusés ne leur a été adressée lors de l’enquête policière et qu’ils n’avaient pas été avertis qu’il leur était reproché d’avoir comploté « to do harm to another person ». Après les plaidoiries, le magistrat a fixé la date du jugement au 17 octobre.

Les trois accusés ont plaidé non coupable d’une accusation de “conspiracy to do harm to another person”. Il est reproché à Polocco d’avoir abattu Denis Fine, un Mauricien établi en France, d’une balle en pleine tête dans la nuit du 3 janvier 2010. La victime se trouvait alors sous la véranda de sa maison à Résidence Maison-Blanche, Pamplemousses, où elle donnait une fête. Christophe Legrand, Polocco et Sada Curpen sont défendus par Me Neelkanth Dulloo, Me Rama Valayden et Me Raouf Gulbul respectivement.