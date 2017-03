MEURTRE D'UN HANDICAPÉ EN 2013 : Jugement mis en délibéré pour Jean Jonathan Catherine

Le procès intenté à Jean Jonathan Catherine, poursuivi pour le meurtre de Nykos Antonio Babet, commis en juillet 2013 à Vieux-Grand-Port, a été entendu devant les Assises hier. Le juge Benjamin Marie-Joseph a mis en délibéré le jugement après avoir entendu les arguments des deux parties. Me Deepak Rutnah, l'homme de loi de l'accusé, devait plaider pour la clémence de la cour, affirmant que l'ex-épouse de la victime avait « monté un plan » pour dérober l'argent de ce dernier et que Jean Jonathan Catherine n'avait aucune intention de le tuer. Jean Jonathan Catherine a plaidé coupable sous une charge de “manslaughter”.

Lors du procès hier, l'enquêteur principal dans cette affaire a été appelé à la barre des témoins. Il a produit en cour les dépositions de l'accusé. Le 8 juillet 2013, Nykos Antonino Babet, un handicapé de 35 ans, avait été poignardé à mort par Jonathan Catherine, 21 ans et troisième concubin de Sherlaine Hellene, alors qu’il se trouvait chez lui en fauteuil roulant. Ce sont les hurlements de détresse de Nykos Antonino Babet qui ont ameuté le voisinage rue Margéot, à Vieux-Grand-Port. Marlène Babet, 55 ans, mère de la victime, s’était absentée un moment et était en route pour récupérer la fille de Nykos, Elisa, 8 ans, à la sortie de l’école lorsqu’elle a entendu les cris de ses voisines, qui lançaient « dimoun pe touye to garson ». En rentrant dans sa maison, elle devait trouver son fils maculé de sang, immobile et portant des blessures sur le torse. La fille aînée de Nykos, Elsa, 13 ans, est alors rentrée de l’école et a elle aussi été témoin de la scène. Toutes deux ont par ailleurs aperçu Sherlaine Hellene, l’ex-femme et la mère des deux filles aînées, se précipiter hors de la maison. Devant la panique générale, les voisins et proches avaient en vain tenté de joindre le Samu. Aussi, c’est à bord d’un véhicule de la police de Vieux-Grand-Port que la victime avait été transportée à l’hôpital le plus proche. L’épouse avait déserté le toit conjugal peu de temps après l’accident ayant causé le handicap de Nykos et avait quitté la victime pour se mettre en ménage avec un autre homme, avec qui elle avait eu un enfant. Elle devait par la suite quitter son concubin pour se mettre cette fois en concubinage avec l’accusé, Jonathan Catherine. Ce dernier a écopé à plusieurs reprises de diverses peines pour des affaires de vol, kidnapping et séquestration, ce qui lui a valu plusieurs séjours en prison. Il venait, deux mois à peine avant le drame, de recouvrer la liberté. Selon les informations disponibles dans le dossier à charge, l'ex-épouse de la victime et son concubin, Jean Jonathan Catherine, avait mis sur pied un plan pour voler ce jour-là la carte bancaire de Nykos Babet afin de retirer de l'argent de son compte. Ce dernier allait en effet toucher une prime d'assurance de Rs 1,5 M. Mais la situation devait mal tourner, Jean Jonathan Catherine et Nykos Babet commençant à se disputer. C’est alors que, pris dans un tourbillon de colère, Jean Jonathan Catherine avait agressé Nykos de plusieurs coups de couteau avant de prendre la fuite. Le lendemain, il s'était rendu à la police. Lors de sa plaidoirie, Me Rutnah s'est attardé sur le fait que Jean Jonathan Catherine s'était laissé « influencé » par sa concubine, qui avait planifié de voler l'argent de son ex-époux. Il a demandé à la cour de lui infliger une peine de 15 à 23 ans de prison, la peine maximale pour ce délit étant de 45 ans. L'accusé a quant à lui présenté ses excuses en cour.