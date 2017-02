MEURTRE D'UN SDF À ROCHESTER FALLS : Deux jeunes plaident non-coupables d'une charge de « manslaughter »

Le procès de Vigeshwur Bholal, 19 ans, et Bassoodev Ketwaroo, 23 ans, poursuivis pour le meurtre d’un SDF en 2012, a débuté ce matin devant le juge Benjamin Marie-Joseph aux Assises. Les deux jeunes hommes ont plaidé non-coupables d'une accusation de « manslaughter » (homicide involontaire). Un panel de jurés sera constitué avant que le procès ne prenne sur le fond. Plusieurs témoins seront appelés, dont des officiers de police impliqués dans l'enquête. Le procès devrait durer environ 2 semaines.

Vigeshwur Bholal et Bassoodev Ketwaroo sont accusés d'homicide sur la personne de Mamade Issoof Elauhee. Le corps en état de décomposition avancée de ce sans domicile fixe de 50 ans avait été retrouvé par des ouvriers dans une grotte à proximité des chutes de Rochester. L’autopsie, pratiquée par le Dr Maxwell Monvoisin, avait révélé que la victime était décédée d’une fracture du crâne. Vigeshwur Bholal et Bassoodev Ketwaroo, deux marchands de cocos à Rochester Falls, avaient raconté à la police que, le jour du meurtre, ils avaient pris un verre avec la victime, qu’ils connaissaient depuis longtemps. Ils l’ont alors agressée en la frappant à la tête avec un gourdin afin de faire main basse sur les Rs 150 qui se trouvaient sur lui. Après avoir commis l’irréparable, ils ont caché son corps dans une grotte avant de prendre la fuite. Bassoodev Ketwaroo est défendu par Me Kishore Pertab alors que Vigeshwur Bholal bénéficie des services de Me Krishna Sawoo, avocat commis d'office.

APPEL : Dix-huit mois de prison pour vol maintenus

Condamné à 18 mois de prison pour vol avec violence, Anthony Langue avait fait appel de sa sentence. En appel, il avait argué que la sentence était « excessive » et la condamnation « inappropriée ». Selon lui, le procès ne s'était pas déroulé dans une langue qui lui était familière et ses droits ne lui avaient pas été expliqués. Les juges Rita Teelock et Bobby Madhub ont cependant rejeté sa demande, concluant que les “proceedings” de la Cour étaient en créole et que tout avait été expliqué à l'accusé à chaque stade du procès. « In addition, at trial stage the information was explained to the accused in creole before his plea was taken. The proceedings were in creole and as can be seen from the record, appellant was explained at each of stage of trial the options available to him. He cross-examined witnesses, gave evidence under oath and also called a defence witness. In the circumstances, we find no reason to exercise our discretion, and uphold the preliminary objection », ont fait ressortir les juges.

DÉCÈS DE LEUR FILLE APRÈS UNE LIPOSUCCION : La famille Molika réclame Rs 10 M à deux médecins

Dix ans après le décès de leur fille, Ayesha Bibi Bubia Molika, à la suite d'une liposuccion, les parents de cette dernière, habitant Plaine-des-Papayes, réclament Rs 10 M de dommages aux deux médecins ayant pratiqué l'intervention chirurgicale dans une clinique privée. Le 15 février 2007, Ayesha Bibi Budia Molika, alors âgée de 22 ans, avait rendu l'âme à l'hôpital Victoria quelques jours après avoir subi une liposuccion. La jeune femme, qui voulait à tout prix perdre du poids, était tombée sur une publicité dans la presse vantant les mérites de cette intervention chirurgicale. Dans sa plainte, le père de la victime, Abdool Raman Budia Molika, qui est imam, explique qu'après son opération, sa fille ne s'est jamais réveillée. Elle était tombée dans le coma et était décédée quelques jours après. Le père poursuit le médecin qui avait pratiqué l'intervention chirurgicale ainsi que l'anesthésiste. Il estime que tous deux « n'ont pas agi de façon professionnelle » et « ont fait preuve de négligence » durant l'intervention. L'affaire sera appelée devant la Masters Court le 9 mars prochain.



GOODLANDS : Un jeune homme arrêté pour avoir agressé sa petite amie

Donovan Bijou, 25 ans et habitant Impasse Floréal, Goodlands, était recherché par la police après l’agression de sa petite amie jeudi dernier. Le jeune homme a été arrêté samedi. Le suspect aurait donné plusieurs coups à sa petite amie après qu’elle soit rentrée du travail.