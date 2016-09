MEURTRE: Indraduth Mohit sera poursuivi devant la Cour intermédiaire

Le procès intenté à Indraduth Mohit pour le meurtre de Dharmanand Ruttan aux Assises a été appelé hier. Alors que l’affaire allait être fixée pour être entendue pour la quatrième fois après avoir été “discontinued” à trois reprises devant trois différents “bench”, un développement majeur est survenu. Le Directeur des poursuites publiques a en effet décidé de rayer les charges pesant sur Indraduth Mohit devant la Cour d’assises et de le poursuivre devant la Cour intermédiaire. La charge de “wounds and blows causing death without intention to kill” a été logée hier même en Cour intermédiaire. La date du procès n’a pas encore été fixée. Me Sanjeev Teeluckdharry annonce qu’il y aura d’autres motions dans cette affaire.

Le cas d’Indraduth Mohit est l’un des rares procès qui a été arrêté à trois reprises devant trois différents juges et panel de jurés. Le procès allait débuter pour la quatrième fois devant un autre juge et un nouveau panel de jurés, l’accusé ayant plaidé non coupable. Le 28 mai dernier, le procès avait repris pour la troisième fois et la juge Aruna Devi Narain avait ordonné que le nouveau jury soit congédié et qu’un nouveau juge soit assigné pour présider le procès. Raison invoquée : la contestation de Me Sanjeev Teeluckdharry du fait que la poursuite ait fait état d’une condamnation de l’accusé un an avant le drame, dans laquelle Dharmanand Ruttan était la victime. Or, cette condamnation ne figurait pas dans le dossier à charge. En mars, le procès avait été “discontinued” pour une deuxième fois, suite au désistement d’un juré, souffrant de problèmes psychiatriques. Le juge Prithviraj Fekna avait alors ordonné la constitution d’un nouveau panel de jurés. Quant à la première fois, le procès avait été arrêté car l’accusé avait approché un membre du juré.

L’affaire d’Indraduth Mohit sera désormais entendue devant la Cour intermédiaire. Au Mauricien, son avocat Me Sanjeev Teeluckdharry soutient qu’il y aura « d’autres motions » dans cette affaire. Une fois de plus, l’avocat évoque « la légitime défense de son client ». Pour rappel, Indraduth Mohit, habitant Sébastopol, a mortellement poignardé Dharmanand Ruttan le 11 mars 2007 lors d’une altercation dans l’enceinte du poste de police de Montagne-Blanche. La victime, 49 ans, comptait dénoncer deux frères qu’il soupçonnait d’avoir incendié son véhicule. Selon la police, Indraduth Mohit, accompagné d’autres personnes, a débarqué dans un 4x4 dans la cour du poste avant de s’approcher de Dharmanand Ruttan et de le poignarder à l’abdomen. Cette histoire aurait pour toile de fond un différend en raison de la relation qu'entretenaient la fille de Dharmanand Ruttan, Pooja, et Kishan Mohit. À la police, il avait expliqué que la victime avait agressé sa mère et lui et qu’il avait porté plainte. Depuis cet incident, Dharmanand Ruttan n’aurait cessé d’importuner sa famille.

Ce jour-là, alors que l’accusé avait appris que le véhicule de Dharmanand Ruttan avait été incendié, il aurait téléphoné à son frère, Kishan Mohit, pour lui demander de rentrer à la maison de peur que Dharmanand Ruttan ne vienne lui chercher noise. Il venait à peine de rentrer chez lui quand la police serait venue arrêter son frère, soupçonné d’avoir incendié le véhicule de la victime. Lorsque Indraduth Mohit est arrivé au poste de police de Montagne-Blanche, en compagnie de deux autres personnes, une foule, qui s’était déjà regroupée dans la cour, se serait approchée d’eux et aurait commencé à les agresser. Il s’était alors saisi du couteau de son ami et l’aurait lancé vers Dharmanand Ruttan pour se défendre.

LA FLORA: Un piéton de 54 ans fauché mortellement

Un accident de la route est survenu hier vers 13 h 30 à la jonction des routes de Savanne et de La Flora. Louis Francis Lafontaine, un habitant de Camp-Diable âgé de 84 ans, traversait la route près des feux de signalisation lorsqu’il a été fauché par une voiture qui circulait en direction de Rivière-du-Poste. Celle-ci ne s’est pas arrêtée. L’octogénaire a été transporté à l’hôpital Pandit Jawaharlal Nehru, à Rose-Belle, où il a rendu l’âme à 16 h 30. Une autopsie pratiquée sur le corps de la victime a attribué son décès au choc de ses multiples blessures. Le même jour, vers 17 h 25, le conducteur de la voiture impliquée, un habitant de Quatre-Bornes âgé de 36 ans, s’est livré à a police de Grand-Bois. Il a été soumis à un alcootest, qui s’est révélé négatif. Il comparaîtra en cour aujourd’hui sous une charge provisoire d’homicide involontaire.

CITÉ MANGALKHAN: Un piéton blessé lors d’un vol à l’arraché

Un habitant de Mesnil, âgé de 35 ans, marchait hier vers 18 h 45 le long de la rue Montgomery, à Cité Mangalkhan, lorsqu’il a été approché par deux individus prétextant lui demander une cigarette. Ces derniers l’ont agressé et l’ont dépouillé de sa chaîne en or, estimée à Rs 27 750. Blessé, il a pu recevoir des soins à l’hôpital. Il a signalé le vol au poste de police de Floréal durant la soirée et allègue que ses agresseurs sont un dénommé Mazza et son fils. Ces derniers sont actuellement recherchés.

PORT-LOUIS—UN COMMERCE DÉVALISÉ: Butin de Rs 60 000

Des cambrioleurs se sont introduits dans la boutique Umanee, située rue Lord Kitchener, à Port-Louis, entre 16 h 30 lundi et 7 h 30 hier matin. Des savates, des sacs à main et des produits cosmétiques, le tout totalisant Rs 60 000, ont été emportés. La propriétaire du commerce a consigné une déposition au poste de police des Casernes centrales.