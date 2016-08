MEURTRE DE JACQUES BATHILDE : D’autres connaissances de la victime entendues par la CID aujourd’hui

Six habitants de Mont-Roches ont été entendus par le personnel de la brigade criminelle de Camp Levieux, samedi et dimanche, dans le cadre de l’enquête sur le meurtre de Jacques Bathilde. Il s’agit de voisins de la victime ayant déjà effectué des travaux manuels à son domicile par le passé, précise une source policière. Parmi eux figure également l’individu ayant installé le coffre-fort emporté par les meurtriers du sexagénaire. Les enquêteurs ont effectué des prélèvements ADN sur ces derniers afin de les comparer à ceux recueillis chez l’ex-Police Driver après le drame. Par ailleurs, indique une source policière, les interrogatoires se poursuivent et plusieurs autres connaissances de la victime devraient être entendues par la Criminal Investigation Division (CID) aujourd’hui.

Pour rappel, le corps sans vie de Jacques Bathilde, 61 ans, a été trouvé à son domicile par son frère Judex, jeudi matin, à la rue Epingle, Mont-Roches. La victime gisait inerte sur un matelas placé sur le sol de sa chambre à coucher. Il avait les pieds et les mains ligotés et avait été bâillonné. Après que son décès a été confirmé, une autopsie pratiquée sur sa dépouille a attribué son décès à une asphyxie. Son fils aîné, Pascal, travaille comme agent de sécurité et était de service au moment des faits. Il a indiqué à la police qu’un coffre-fort fixé au mur de la chambre de son père avait été emporté par les malfaiteurs et que celui-ci contenait une somme d’environ Rs 300 000. Depuis, plusieurs proches avaient été entendus par le personnel de la CID et les limiers de la MCIT afin que lumière soit faite sur cette affaire. Aucune arrestation n’est survenue pour l’heure.

Son épouse, une Réunionnaise, avait fait le déplacement de l’île soeur et a gagné Maurice, jeudi, et son benjamin, issu de cette deuxième union, est arrivé vendredi, afin d’assister aux funérailles. Celles-ci ont eu lieu à 10h45, hier. Le convoi mortuaire a quitté le domicile de Jacques Bathilde à 10h45 pour se rendre en l’église Notre Dame de Mont-Roches. La victime a ensuite été incinérée à Palma. L’enquête est menée par l’Inspecteur Samynaden et l'élément de la CID Ramdour, du poste de police de Camp Levieux, et par l’équipe du CI Dieudonné, de la Major Crime Investigation Team (MCIT).