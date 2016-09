MEURTRE DE JACQUES BATHILDE : Dhanny Tamby participe à une reconstitution des faits

Le suspect Dhanny Tamby a participé à une reconstitution des faits du meurtre de l’ex-policier Jacques Bathilde, hier après-midi, rue Épingle, à Mont-Roches. Mardi, il avait avoué aux enquêteurs de la Major Crime Investigation Team (MCIT) son implication dans le meurtre du sexagénaire perpétré le jeudi 25 août.

Quatre jours après Donovan Boodhun, commanditaire présumé du meurtre de l’ex-policier Jacques Bathilde, c’était au tour du suspect Dhanny Tamby, âgé de 33 ans et habitant Pointe-aux-Sables, de participer à un exercice de reconstitution des faits du drame à Mont-Roches. L’opération a débuté à 13 h 40 lorsque Dhanny Tamby est arrivé sur la scène de crime sous forte escorte policière. Afin que l’exercice se déroule dans le bon ordre, les services de police de la Western Division ont dû délimiter les lieux pour interdire l’accès aux nombreux badauds présents, notamment des voisins et des proches de la victime. Pendant plus de trente minutes, Dhanny Tamby a expliqué aux enquêteurs comment ses présumés complices, Donovan Boodhun, le neveu de la victime, et Stéphane Tossé, un bouncer de 40 ans, et lui avaient procédé le jour du meurtre du sexagénaire, le jeudi 25 août, au petit matin. Pour l’heure, indique une source policière, Dhanny Tamby maintient avoir uniquement participé au vol survenu chez Jacques Bathilde, ce soir-là, mais pas à son agression mortelle. Il a ensuite quitté les lieux, hué par les proches de l’ex-policier, et est retourné en détention.

Pour rappel, mardi après-midi, Dhanny Tamby avait finalement avoué aux enquêteurs de la MCIT être impliqué dans le meurtre de Jacques Bathilde, lorsqu’il a été confronté aux allégations de Donovan Boodhun, le neveu de la victime âgé de 26 ans et habitant Roches-Brunes. Selon Dhanny Tamby, ce jour-là, Stéphane Tossé les avait conduits, Donovan Boodhun et lui, au domicile de Jacques Bathilde au petit matin. Tous trois avaient ensuite utilisé une échelle pour entrer dans la maison afin de dérober son coffre-fort, qui était fixé au mur, dans sa chambre à coucher. Toujours selon les indications des sources policières, Dhanny Tamby a déclaré que « mo pa ti dan lakaz-la, mo finn rantre apre. Monn trouv viktim anba, so lipie ek so lame ti atase. Mo ti trouv Donovan ek Stéphane pe bat li, zot ti pe insiste pou gagn kod ek lakle kofre-for. » Il a ajouté qu’une fois que celui-ci a été détaché du mur, Stéphane Tossé serait parti chercher la voiture et tous se sont rendus à Montagne-Jacquot, à Pointe-aux-Sables, pour forcer le coffre-fort, qui contenait une grosse somme d’argent. Après l’avoir vidé, ils l’ont abandonné dans un terrain en friche de la région. Ce même coffre, rappelons-le, a été récupéré par les enquêteurs de la MCIT mardi grâce aux indications de Dhanny Tamby.

Par ailleurs, Donovan Boodhun est passé aux aveux vendredi dernier et a participé le lendemain à une reconstitution des faits. Il a soutenu avoir uniquement donné des directives à ses complices pour dérober le coffre-fort, mais pas pour tuer son oncle Jacques Bathilde, chez lequel il vivait autrefois. Il est également en détention. Stéphane Tossé, le troisième suspect arrêté dans le cadre de cette enquête, est le seul à nier les faits lui étant reprochés.

Pour rappel, le corps sans vie de Jacques Bathilde a été découvert par son frère Judex le jeudi 25 août, à 6 heures, à son domicile à Mont-Roches. Il avait été ligoté, bâillonné et étouffé par ses agresseurs.